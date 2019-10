Heftige Demonstrationen gegen die Verurteilung von Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung haben den zweiten Tag in Folge zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr am Flughafen in Barcelona geführt. Nachdem bereits am Montag zahlreiche Verbindungen gestrichen werden mussten, wurden am Dienstag erneut 45 Flüge annulliert. Dutzende weitere Flugzeuge konnten nur mit Verspätung starten. Viele Passagiere verbrachten die Nacht am Flughafen El Prat.

Der Oberste Gerichtshof in Spanien hatte am Montag neun Anführer der katalanischen Separatisten für ihre Rolle im Unabhängigkeitsbemühen der Region Katalonien 2017 zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt. Nach der Bekanntgabe der Urteile hatten Demonstranten versucht, die Zugangswege zum Flughafen in Barcelona zu versperren und den gesamten Flughafen stillzulegen. Zu der Aktion hatte die Plattform "Demokratischer Tsunami" aufgerufen. Am Dienstagmorgen war die Situation zunächst ruhig, allerdings war auch der Zugverkehr noch teilweise beeinträchtigt.

Auch bei Kundgebungen in Barcelona und anderen Teilen der Region im Nordosten Spaniens war es am Montagabend zu teils schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Demonstranten warfen Objekte, sprühten mit Feuerlöschern und zerbrachen Fenster. Die Polizei setzte Schaumgeschosse und Schlagstöcke ein. Insgesamt sind bisher mindestens 170 Menschen verletzt worden, darunter etwa 40 Polizisten, teilten die Behörden in Katalonien mit. Drei Personen seien festgenommen worden.



Separatistenführer kündigt Berufung an

Einer der Unabhängigkeitskämpfer, der wegen Aufruhr und Zweckentfremdung öffentlicher Mittel zu 13 Jahren Haft verurteilte katalanische Separatistenführer Oriol Junqueras, hat unterdessen ein erneutes Referendum für die Unabhängigkeit Kataloniens gefordert. "Ich bin sicher, dass dieser Konflikt über Wahlurnen gelöst werden muss. Wir sind davon überzeugt, dass ein Referendum früher oder später unvermeidlich ist, denn wie können wir ansonsten den Bürgern eine Stimme geben?", sagte Junqueras der Nachrichtenagentur Reuters. Die langjährigen Haftstrafen gegen ihn sowie acht weitere Anführer der katalanischen Separatisten habe die Unabhängigkeitsbewegung nur noch stärker und entschlossener werden lassen.



In seinem ersten Interview nach dem Urteil kündigte Junqueras zugleich an, zusammen mit anderen gegen die Urteile beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Berufung einlegen zu wollen. Junqueras Antworten wurden am späten Montagabend aus dem Gefängnis übermittelt. Wegen seiner tragenden Rolle bei der versuchten Abspaltung der Region von Spanien wurde gegen Junqueras mit 13 Jahren die höchste Haftstrafe verhängt. Der ehemalige Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat sich der spanischen Justiz entzogen – er lebt in Belgien im Exil.



Der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens war 2017 eskaliert, als Puigdemont ein von der spanischen Justiz als illegal eingestuftes Referendum zur Loslösung der Region von Spanien organisierte. Nach der Abstimmung für die Loslösung von Spanien rief die Regionalregierung Ende Oktober einseitig Kataloniens Unabhängigkeit aus. Die spanische Regierung in Madrid setzte daraufhin Puigdemont und sein Kabinett kurzerhand ab und übernahm kommissarisch die Regierungsgeschäfte. Mehrere katalanische Unabhängigkeitsbefürworter wurden unter anderem wegen des Vorwurfs der Rebellion festgenommen.



Der anschließende Prozess gilt als einer der bedeutendsten Gerichtsverfahren in Spanien. Insgesamt wurden in dem Prozess fast 600 Zeugen vernommen, darunter der konservative frühere Ministerpräsident Mariano Rajoy, in dessen Amtszeit das Referendum fiel. Der Prozess, der live im spanischen Fernsehen übertragen wurde, war Mitte Juni nach vier Monaten mit den Schlussplädoyers der Angeklagten zu Ende gegangen.