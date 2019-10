Die EU und Großbritannien haben sich am Donnerstag auf ein Brexit-Abkommen geeinigt und die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben dem Abkommen bereits zugestimmt. Das Brexit-Drama ist trotzdem noch nicht vorbei, da das britische Unterhaus die Vereinbarung noch ratifizieren muss, ebenso das Europäische Parlament. Im Unterhaus braucht Premierminister Boris Johnson 319 Stimmen, um den Kompromiss durchzubringen. Ob er das schaffen kann ist ebenso in den Medien Thema wie das Abkommen selbst, mitsamt der Regelung für die irisch-nordirische Grenze.



Mehrere Journalistinnen und Journalisten konzentrieren sich in ihren Kommentaren und Analysen auf die bevorstehende Abstimmung im britischen Parlament – viele hoffen, dem Deal werde zugestimmt, um endlich voranzukommen.



So titelt die Zeitung The Times am Freitag recht zuversichtlich: "Finale Hürde in Sicht nachdem Johnson seinen Deal bekommen hat." Der Leitartikel dazu beginnt damit, dass Johnson mit einem Deal in der Tasche aus Brüssel zurück nach London geflogen sei und seit dem krampfhaft versuche, Abgeordnete auf die "historische Sitzung im Unterhaus am Samstag" vorzubereiten.

Der Brexit – ein "blutiger Torso"

Der Guardian schreibt zu den Abgeordneten, die im Unterhaus Johnsons Deal unterstützen müssen, es gehe nur noch um ein "Zahlenspiel". Johnson sei sehr sicher, dass er die Mehrheit kommen werde. Guardian-Kolumnist Simon Jenkins schreibt, dass das Unterhaus diesen Deal akzeptieren müsse, um der "Qual" ein Ende zu bereiten. Den Prozess beschreibt er so: "Der blutige Torso Brexit wird am Wochenende in die Folterkammer des Unterhauses geworfen."

Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgt der Bericht in der Daily Mail. Die Zeitung titelte einen Tag nach Johnsons Erfolg in Brüssel: "Er hat seine Pflicht erfüllt. Jetzt müssen die Abgeordnete liefern". Neben der Schlagzeile ist ein Foto des Premiers abgedruckt.

"My deal or no deal"

Der Telegraph schreibt, dass Johnson nach dem Erfolg in Brüssel nun dem Parlament in London ein Ultimatum setzen werde. Dieses laute: "Es gibt meinen Deal oder keinen". Und der Daily Mirror schreibt etwas spotthaft: "An der Schwelle zum Brexit ... wieder einmal". Und die für ihre Boulevardberichterstattung bekannte Daily Sun? Sie macht es gewohnt knapp und titelt: "Seid realistisch ... nehmt den Deal!"

Sun front page. 18 October 2019. pic.twitter.com/2wPFBparcb — Kate Lyons (@MsKateLyons) 18. Oktober 2019





Mit Blick auf die schwierige Wahl im britischen Unterhaus denken Mark Landler und Stephen Castle in der New York Times, Johnson gehe auf volles Risiko. "Es ist ein atemberaubendes Gezocke, ausgeführt von einem Führer, der auf Raubzug ist und Großbritanniens politisches Establishment bereits umgestülpt hat, um das Land aus der Europäischen Union zu führen." Und wenn der Premierminister im Parlament scheitert? "Selbst dann könnte er die Niederlage als Sieg verkaufen. Johnson könnte dann zurecht sagen, dass er eine Vereinbarung ausgehandelt habe und deshalb das Parlament die Schuld trage", schreiben die Autoren.