Beim Bundeskriminalamt (BKA) sind laut eines Medienberichts drei Kommissaranwärter mit rechtsradikalen Äußerungen oder Angaben aufgefallen. Das berichtet der Spiegel unter Verweis auf eine BKA-Sprecherin. Diese habe dem Magazin bestätigt, dass ein Nachwuchspolizist sich im Juli bei einer Lehrübung am Computer den Namen "Holocaust=fake" gegeben habe. Gegen den Anwärter laufe ein Entlassungsverfahren, er habe außerdem Hausverbot.



"Im BKA ist kein Platz für rechtes oder menschenverachtendes Gedankengut", sagte die Sprecherin. Die Sicherheitsbehörde habe ihn wegen des Verdachts der Volksverhetzung angezeigt.



Den anderen beiden mutmaßlich rechtsradikalen Nachwuchspolizisten drohen keine derartigen Konsequenzen. Ein zweiter Anwärter, der sich am Computer den Namen "H1tler" gab, sei gemaßregelt worden. Da er eine "glaubhafte Entschuldigung" vorgetragen habe, sei er jedoch nicht entlassen worden. Ein weiterer Anwärter nahm an der PC-Übung unter dem Namen "NateHigger" teil – offenbar ein Anagramm für "HateN*****", also eine beleidigende Umschreibung für den Hass auf schwarze Menschen. Diesen Anwärter habe die Sicherheitsbehörde nicht identifizieren können.



Im Mai hatte der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch angekündigt, stärker gegen Extremisten innerhalb der Sicherheitsbehörden vorgehen zu wollen. "Wir sehen Einzelfälle in der Polizei mit Auffälligkeiten. Da heißt es, klare Kante zu zeigen", sagte Münch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.



In den vergangenen beiden Jahren waren bei der Polizei, aber auch bei der Bundeswehr, mehrere Fälle mutmaßlicher Rechtsextremisten bekannt geworden. Allein in Hessen liefen zuletzt gegen fast 40 Polizisten straf- und dienstrechtliche Verfahren wegen rechtsextremistischer Vorkommnisse.