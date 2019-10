Bedeutet der Besitz von Bildern von sexueller Gewalt gegen Kinder für Lehrer zwangsläufig den Jobverlust? Bislang haben sich zwei Berliner Pädagogen erfolgreich dagegen gewehrt. Nun urteilte das Bundesverwaltungsgericht: Wer wegen solcher Aufnahmen verurteilt wird, kann in aller Regel nicht verbeamteter Lehrer bleiben. Diese Straftat sei mit dem Lehrerberuf unvereinbar, entschied das Gericht. Die jeweils zu Geldstrafen verurteilten Männer werden demnach aus dem Beamtenverhältnis entlassen. (Az. BVerwG 2 C 3.18 und BVerwG 2 C 4.18)

Die Disziplinarklagen des Landes Berlin waren zuvor vor dem Verwaltungsgericht Berlin und dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg noch erfolglos geblieben. Das OVG begründete dies damit, dass es sich um Fälle im unteren Bereich der Straftat handle. Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis sei daher als disziplinarrechtliche Höchstmaßnahme ausgeschlossen.

Das Bundesverwaltungsgericht hob die Urteile der Vorinstanzen nun nach der vom Land eingelegten Revision auf. In beiden Fällen sei die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis angemessen.

Außerhalb des Diensts werde zwar von Beamten heute "kein besonders vorbildhaftes Sozialverhalten" mehr erwartet, so dass außerdienstliche Verfehlungen nur unter besonderen Voraussetzungen zu Disziplinarmaßnahmen berechtigten, erklärte das Gericht. Diese seien aber gerechtfertigt, wenn ein Bezug zwischen den Straftaten und den mit dem Amt verbundenen Pflichten bestehe. Dies sei bei Lehrern der Fall, die Bilder und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch besitzen.

Die erforderliche Bemessungsentscheidung führe bei Lehrern selbst beim Besitz nur geringer Mengen solcher Aufnahmen in aller Regel zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Ausschlaggebend sei der damit verbundene Verlust des für das Amt des Lehrers erforderlichen Vertrauens des Dienstherrn und der Allgemeinheit.