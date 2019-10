© Thomas Victor für ZEIT ONLINE © Thomas Victor für ZEIT ONLINE

An diesem Mittwoch haben sich bei "Deutschland spricht" rund 7.000 Menschen mit einem Nachbarn getroffen, der politisch ganz anders denkt. ZEIT ONLINE hatte gemeinsam mit fünf Medienpartnern zu der Aktion aufgerufen. Unser Autor hat eines der Gesprächspaare begleitet.

René Pfaue will endlich Dampf ablassen. Ein bisschen enttäuscht sei er schon gewesen, sagt er, als er erfuhr, dass die unbekannte Frau, die er später treffen wird, CDU wählt. CDU! Genau wie er. Wohin also mit dem Dampf? Als sie sich am Telefon verabreden, sagt er zu ihr: "Ich hab eigentlich gehofft, ich krieg so 'ne grüne Zicke."

Anette Ehlers ist alles andere als eine Umweltaktivistin. Aber: Sie, die später von René Pfaue in Leipzig besucht wird, sagt zu ihm am Telefon: "Ich bin für eine schwarz-grüne Koalition. Und Zicke kann ich auch."

René Pfaue und Anette Ehlers sind eines von mehr als 7.000 Gesprächspaaren, die sich dieses Jahr für Deutschland spricht angemeldet haben, der Plattform für politische Zwiegespräche von ZEIT ONLINE. Genau wie alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Ehlers und Pfaue einen Bogen mit sieben Fragen ausgefüllt. Sollen Flugreisen besteuert werden? Sie: Ja, er: Nein. Ist Deutschland durch Einwanderung unsicherer geworden? Er: Ja, sie: Nein. Haben Frauen in Deutschland die gleichen Chancen wie Männer? Sie: Nein, er: Ja. Ehlers und Pfaue waren bei sechs Fragen uneinig. Nur staatliche Eingriffe in den Immobilienmarkt haben beide befürwortet. Auf den ersten Blick hätte man denken können: CDU trifft auf CDU – was soll daran besonders kontrovers sein? Doch tatsächlich ist die Begegnung der beiden eine ziemlich unwahrscheinliche, fast schon zu klischeehafte, aber vielleicht umso wichtigere: Stadt trifft auf Land.

Gesehen, gesagt, getan: Anette Ehlers ist die Vizepräsidentin des sächsischen Unternehmerverbands. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE

Anette Ehlers, 58, ist eine schlagfertige Frau. Sie ist laut, enthusiastisch, sie packt an. Das Motto auf ihrer Website: "Gesehen. Gesagt. Getan." Ehlers kommt ursprünglich aus Hannover, lebt seit 28 Jahren in Leipzig und ist Vizepräsidentin des sächsischen Unternehmerverbands. Das Gespräch mit René Pfaue hat sie mehrfach verschoben, irgendein Termin kam immer dazwischen. Als Treffpunkt schlägt sie vor: eine Location im hippen Leipziger Westen, wo sich sonst die Start-up-Szene trifft, zu Veranstaltungen wie "Afterwork wunderbar ungezwungen für Netzwerker" oder "Communityfrühstück für Morgenmenschen".



René Pfaue sagt, er kenne keine Person, die die Grünen wählt. Hier bei ihm auf dem Land, in einem Dorf bei Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt, da gebe es so etwas nicht. Solche Leute, die lebten doch alle in der Stadt. Die Stadt. Ja, die Stadt. Dann sagt Pfaue so einen Pfaue-Satz: "Die Städter denken doch alle, der Strom kommt aus der Steckdose und das Essen aus dem Tiefkühler." Grüne Aktivisten, aus den Städten, sagt Pfaue, das seien für ihn Terroristen.



Pfaue, 52, ist ein wuchtiger Mann. Zwei Stunden vor dem Gespräch in Leipzig sitzt er noch in seiner Küche, knapp 40 Kilometer entfernt. Er kommt vom Dorf, erzählt er, vom Bauernhof. Oder wie er es sagt: "Ich bin da aufgewachsen, wo Tiere geschlachtet wurden." In der DDR war er Soldat, Oberfeldwebel, nach der Wende wurde er von der Bundeswehr übernommen. Pfaue erzählt, wie er später BWL studierte, einen Computerladen eröffnete, Lkw-Fahrer wurde und 2014 schließlich ein Kinderheim gründete, das er jetzt gemeinsam mit seiner Frau leitet.



René Pfaue sagt, auf dem Land habe er mehr Freiheit. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE

René Pfaue hat Rückschläge erlitten, aber er hat sich immer wieder neu erfunden. Nur wenig ist gleich geblieben in seinem Leben. Sein Wohnort, das Dorf, ist eine der wenigen Konstanten. Seit 1985 lebt er hier, mit seiner Frau und früher auch noch mit seinem Sohn, der inzwischen ausgezogen ist. In eine Stadt wollte René Pfaue nie ziehen: zu laut, zu unpersönlich. "Ich bin ein Dorfmensch", sagt er, "auf dem Land habe ich mehr Freiheit."

Das Kinderheim, das er gegründet hat, ist zwar in Leipzig – Pfaue sagt aber, er kenne die Stadt eigentlich gar nicht. Er fährt immer nur zum Arbeiten hin, was anderes macht er dort nicht. Warum nicht? "Weil Leipzig eine Stadt ist", sagt er und grinst. René Pfaue zelebriert seine Abneigung gegen Städte regelrecht. Städter, die sind für ihn fast so schlimm wie Grüne – wenn sie nicht eh das Gleiche sind. Ob er glaubt, dass Stadtmenschen grün wählen, weil sie keine Ahnung haben vom Landleben? "Nee, weil sie keine Ahnung haben vom Leben."

Als er die Haustür hinter sich zuzieht, zeigt René Pfaue noch auf seinen Schlüssel, der die ganze Zeit von außen im Schloss steckte: "Hier ist halt Dorf. Hier passt man aufeinander auf." In diesem Dorf bei Hohenmölsen, da kann man sich noch vertrauen. Dann steigt er in sein Auto, einen Diesel-SUV, tippt die Leipziger Adresse ins Navi ein und gibt Gas.

Wer mit René Pfaue durch seinen Heimatort fährt, der hört vor allem, was es alles nicht gibt: "Hier links, da war mal ein Kulturhaus – das haben sie abgerissen, braucht ja keiner. Hier rechts, die Windräder." Hier fuhr mal ein Bus, dort gab es mal einen Arzt, hier gab es mal einen Fußballverein. Und plötzlich wird er laut: "Halt endlich die Schnauze!" Pfaue sagt das im Spaß, er meint die Stimme aus dem Navi, die ihn durch sein Dorf leitet. "Ich brauche die doch nur für die letzten zehn Meter in Leipzig."

Angekommen im Leipziger Westen, im Start-up-Paradies, muss sich René Pfaue fühlen wie ein Fremdkörper. Anmerken lässt er sich nichts. Mit Handschlag begrüßt er Anette Ehlers, die schon auf ihn wartet. Für sie ist das ein Heimspiel. Sie kennt die Inhaber der Location gut, die haben ihre Räume extra für das Gespräch freigehalten. "Ich hab den Termin so oft verschoben, jetzt dürfen Sie sich dafür aussuchen, wo wir uns hinsetzen", sagt Ehlers zu Pfaue. Der wählt den nächstbesten Tisch, setzt sich auf einen Hocker, legt seinen Notizblock vor sich hin und stützt seine Ellenbogen auf den Tisch.