Die 39 Toten, die in einem Lkw im englischen Ort Grays gefunden wurden, stammen alle aus China. Das bestätigte die britische Polizei, die Ermittlungen gehen weiter. Bei den am Mittwoch entdeckten Leichen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um 38 Erwachsene und einen Jugendlichen, 31 Männer und 8 Frauen. Es wird vermutet, dass sie in dem Lastwagenanhänger erfroren sind.

Jedes Jahr werden Tausende von Migranten illegal nach Großbritannien gebracht, vor allem in Lastwagen oder mit Schiffen und Booten. Auch vor 19 Jahren fand die Polizei 58 tote Chinesen in einem Lastwagenanhänger im englischen Hafen von Dover am Ärmelkanal. Nur Stunden nach dem Leichenfund in der Grafschaft Essex stoppte die Polizei laut Medienberichten im benachbarten Kent einen Lastwagen mit neun Migranten im Laderaum.

Die stellvertretende Polizeichefin von Essex, Pippa Mills, sagte am Mittwoch, die Identifizierung der Opfer habe oberste Priorität. Es sei "absolut unerlässlich, dass die Ermittlungen mit dem größten Respekt für die 39 Menschen geführt werden, die ihr Leben verloren haben". Mills kündigte an, dass es sich um eine "längere Untersuchung" handeln werde.

Container setzte von Seebrügge nach Purfleet über

Die britische Polizei nahm am Donnerstag außerdem zwei Durchsuchungen in Nordirland vor und verhörte den Fahrer des Lastwagens, einen 25 Jahre alten Nordiren. Er war nach dem Leichenfund am Mittwoch wegen Mordverdachts festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Rettungskräfte hatten den Lastwagen in der Nacht zum Mittwoch im Waterglade-Industriegebiet in Grays entdeckt und die Polizei verständigt. Nach Polizeiangaben gelangte der Lastwagen-Container mutmaßlich vom belgischen Hafen Seebrügge aus ins britische Purfleet, unweit des Leichenfundorts in Grays. Dort sei er am frühen Mittwochmorgen eingetroffen.



Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Container anscheinend eine halbe Stunde nach Mitternacht vom Schiff an Land verfrachtet und dort an die – offenbar aus Nordirland gekommene – Sattelzugmaschine gekoppelt. Das Gespann habe den Hafen dann kurz nach 1 Uhr verlassen. Die belgische Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag, dass der Container am Dienstag den Hafen von Seebrügge passiert habe. Die Überfahrt von Seebrügge nach Purfleet dauert zwölf Stunden.

Die britische Polizei geht davon aus, dass die Sattelzugmaschine aus Nordirland stammt. Gemeldet war der Lastwagen seit 2017 in Bulgarien. Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow sagte am Mittwoch, das Fahrzeug sei damals von einem Iren angemeldet worden und seitdem nicht mehr in Bulgarien gewesen.