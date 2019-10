Zwar hat Chinas Botschaft in London noch nichts bestätigt: Aber die 31 Männer und acht Frauen, die auf einem Kühllaster im britischen Essex erfroren sind, waren eindeutig chinesische Staatsbürger. Davon gehen die britischen Behörden fest aus. Die Herkunft der 39 macht den Fall so ungewöhnlich.

Zwar ist nach offiziellen Angaben die Zahl der Migranten, die illegal in Frachtcontainern und Lkws nach Großbritannien geschmuggelt werden, im vergangenen Jahr gestiegen. Doch die wenigsten davon stammen aus China. Der Fall in Essex dürfte die Ermittler also überrascht haben. Denn anders etwa als Krisenstaaten wie Syrien, Afghanistan oder verarmte Länder Afrikas gehört China schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu den Ländern, aus denen die Menschen in großer Zahl auf illegalem Weg ins Ausland flüchten.

Der Fall von Essex erinnert an ein schreckliches Ereignis im englischen Hafen von Dover im Jahr 2000. Damals entdeckte die Polizei 58 tote Chinesen in einem Lastwagenanhänger. Die Menschen waren in dem verschlossenen, defekten Kühlcontainer während der Fährfahrt über den Ärmelkanal erstickt; nur zwei überlebten. Wegen der qualvollen Hitze hatten sich die Opfer ihre Kleider vom Leib gerissen. Dass solche Fluchtgeschichten aus China weniger geworden sind, hat Gründe: In den vergangenen 19 Jahren hat sich die ökonomische Situation in China stark verbessert. Zudem ist die individuelle Mobilität heute eine ganz andere als noch im Jahr 2000.



Wirtschaftsmigration findet primär innerhalb Chinas statt

Damals lag das Durchschnittseinkommen bei unter 1.000 US-Dollar – im Jahr. Inzwischen hat es sich verzwölffacht und liegt umgerechnet bei über 12.000 US-Dollar. Während um die Jahrtausendwende noch knapp 400 Millionen der insgesamt 1,3 Milliarden Einwohner der Volksrepublik unter der von der Weltbank definierten Armutsgrenze lebten, also kaufkraftbereinigt von weniger als 1,90 Dollar am Tag, ist die absolute Armut in der Volksrepublik heute quasi verschwunden. Es gibt in China heute kaum noch Menschen, die unter Hunger leiden.

Wirtschaftsmigration findet in China in den vergangenen Jahrzehnten primär innerhalb des Landes statt. Sie geht vom Landesinneren in Richtung der prosperierenden Küstenstädte. Zwar liegt die offizielle Zahl dieser sogenannten Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter – Menschen vom Land, die vom Status in China weiterhin als Bauern gelten, jedoch auf der Suche nach besser bezahlten Arbeitsplätzen in die Industriezentren Chinas ziehen – offiziell immer noch bei rund 400 Millionen. Doch viele von diesen Binnenmigranten sind keineswegs mehr arm, sondern haben Arbeit in der Industrie oder im städtischen Dienstleistungssektor. Sie verfügen über eigene Wohnungen, Autos und ein festes Einkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihnen der Staat die vollen Rechte eines Stadtbürgers geben wird.

Auch heute gibt es in China noch Armutsregionen. Sie liegen in den nach wie vor unterentwickelten Provinzen in Zentralchina, in Henan, Anhui, Shanxi, Shaanxi sowie im Südwesten des Landes, in Guangxi, Hunan und Yunan. Existenzielle Not hat aber auch in diesen Provinzen stark abgenommen.

Für heutige Verhältnisse auch ungewöhnlich ist die Tatsache, dass die 39 verstorbenen Chinesen nicht als Touristen nach Großbritannien kommen wollten, sondern sich in einem Container versteckt haben. Um die Jahrtausendwende war es für die meisten Chinesen noch sehr schwierig, aus China auszureisen. Westliche Länder hatten strikte Visabestimmungen für Chinesen. Wer nicht einen Studienplatz, ein nachweisbares Forschungsvorhaben, einen gut dotierten Job, einen hohen Vermögensbetrag oder die Bürgschaft naher Verwandte im Ausreiseland nachweisen konnte – für den war es fast unmöglich, ein westliches Land zu bereisen. Das ist inzwischen leichter geworden.