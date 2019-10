Die Eastern Avenue in Grays ist normalerweise ein verlassener Ort. Eine Straße, in die sich kein Passant verirrt. Wer in diesem Industriegebiet nicht zu einem der ansässigen Betriebe will, fährt weiter. An diesem Mittwoch jedoch ist seit dem frühen Morgen kein Durchkommen mehr, die Polizei hat die Straße in der Stadt gut 30 Kilometer östlich von London zu beiden Seiten abgesperrt. Die dunkelgrüne Plane, die die Sicht verdeckt, erscheint fast grell in der grauen Straße, gesäumt von blassblauen Toren eines Warenlagers.



Hinter der Absperrung steht der Lkw mit dem roten Fahrerhaus und dem weißen Auflieger, aus dem die Polizei in der Nacht 39 Leichen bergen musste. Vor dem Lkw ist ein Zelt für die Ermittler aufgeschlagen, näher als ein paar Meter kommt niemand heran. Eine der Polizistinnen, die über das Absperrband wacht, ist schon den ganzen Tag dort. Ein furchtbarer Tag, sagt sie nur, als sie die Journalisten wieder zurück hinter die grüne Plane bittet.



Noch immer ist wenig bekannt über die Tragödie, die hier in Grays ihr Ende fand. Der Lkw soll aus Bulgarien stammen und von einem 25-jährigen Nordiren gefahren worden sein, er wurde festgenommen und steht unter Mordverdacht. Am Samstag soll der Laster über den Hafen von Holyhead in Wales nach Großbritannien gekommen sein. Wer die Opfer sind und wie sie in die Eastern Avenue kamen, all das wird derzeit noch ermittelt. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um ins Land geschleuste Migranten handelt, bestätigen wollte die Polizei das noch nicht.



Der Fund, der in Großbritannien für einen Moment die Brexit-Schlagzeilen verdrängt, weckt Erinnerungen. Etwa an den grausigen Fund im August 2015, als südlich von Wien in einem Kühllaster aus Ungarn 71 tote Flüchtlinge gefunden wurden, darunter vier Kinder. Auch in Großbritannien sind solche Vorfälle bekannt, laut UN sind dort seit 2014 fünf Menschen in Containern gestorben. Und in Dover waren im Jahr 2000 die Leichen von 58 Chinesen gefunden worden. Sie waren erstickt. Aber in Grays, so nah an der britischen Hauptstadt, hatte es so etwas noch nicht gegeben. Bis jetzt.

Eine "unorthodoxe" Route

Wer die Behörden noch in der Nacht auf den Lkw aufmerksam machte, ist nicht bekannt. Doch es ist nicht ungewöhnlich, dass Lkw auch über Nacht in den Straßen des Waterglade-Industriepark stehen. Die Autobahn ist nah, man sieht den Verkehr von der Eastern Avenue aus. "Viele Lkw-Fahrer halten hier und machen eine Pause, auch nachts, um die Ecke ist ein Café, das rund um die Uhr geöffnet hat", sagt ein Mitarbeiter eines Klempnerbetriebs, der direkt vor der Absperrung seinen Laden hat.



Als er morgens um 7 Uhr gekommen sei, sei schon alles abgesperrt gewesen, sagt der Mitarbeiter. Das Café ist nur ein paar Schritte vom Tatort entfernt, es ist ein alter Doppeldeckerbus, in dem Speck, Eier und Würstchen für 4 Pfund verkauft werden. Der Lkw steht zwischen zwei Warenlagern, an einem hängen "Zu vermieten"-Schilder, ein Wachschutz schreitet die Zäune mit einem Schäferhund ab. Furchtbar sei das, was passiert ist, sagt der Mitarbeiter des Klempnerbetriebes noch, bevor das Telefon klingelt.

Seamus Leheny von der Freight Transportation Association, einem der größten Logistikverbände in Großbritannien, sagte britischen Medien, dass die Route, die der Lkw in Grays vermutlich genommen hat, eine "unorthodoxe" sei. Doch durch die verstärkten Sicherheitschecks in Dover und Calais – der übliche Weg, auf dem Geflüchtete versuchen, nach Großbritannien zu kommen – könnte es tatsächlich mittlerweile einfacher erscheinen, über den Nordwesten Frankreichs und über Irland nach Großbritannien zu kommen. "Es ist ein weiter Umweg und verlängert die Route um einen Tag", sagte Leheny.

Ende vergangenen Jahres hatte der damalige britische Innenminister Sajid Javid angekündigt, die Grenzkontrollen im Ärmelkanal zu verstärken, nachdem die Versuche von Geflüchteten, in kleinen Booten von Frankreich nach Großbritannien überzusetzen, zugenommen hatten. Laut offiziellen Angaben versuchten das im Jahr 2018 insgesamt 539 Füchtlinge, 80 Prozent von ihnen in den letzten drei Monaten des Jahres.