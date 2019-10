Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen östlich von London sind noch viele Fragen offen: Wer waren die Frauen und Männer? Wusste der Fahrer, was er geladen hatte? Und wer war noch daran beteiligt? Alles deutet darauf hin, dass es sich bei den Toten um ins Land geschleuste Migranten handelt. Ein Überblick über die bisherigen Erkenntnisse:



Die Toten

Die Toten in dem Lastwagenanhänger stammen alle aus China. Das wurde vom chinesischen Außenministerium und der britischen Polizei bestätigt. Es handelt sich der Polizei zufolge um 31 Männer und acht Frauen. Kinder seien nicht darunter, eine junge Frau sei zuvor irrtümlich für einen Teenager gehalten worden.

Gerichtsmediziner sollen nun zunächst untersuchen, wie genau die Menschen zu Tode gekommen sind. Es wird vermutet, dass sie erfroren sind, auch weil der große Lkw-Sattelauflieger zur Kühlung geeignet ist. Anschließend soll versucht werden, die Opfer zu identifizieren. Dies könne längere Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Polizei mit.



Der Fahrer

Die Polizei hat den 25-jährigen Fahrer des Lkw festgenommen. Gegen den Mann aus Nordirland wird wegen Mordverdachts ermittelt. Unklar ist, ob er überhaupt wusste, dass Menschen im Anhänger waren. Die Eltern des 25-Jährigen sind Medienberichten zufolge von Nordirland nach England geflogen, um ihren Sohn zu unterstützen. Nachbarn der Eltern zeigten sich überrascht von der Festnahme, wie der Belfast Telegraph berichtete. Die Familie sei angesehen im Dorf, der Fahrer habe alle paar Wochen seine Eltern besucht.

Die Polizei durchsuchte in der Nacht zum Donnerstag in Nordirland drei Grundstücke. Auch die belgischen Behörden ermitteln. Die dortige Staatsanwaltschaft will sich "auf die Organisatoren und alle anderen Beteiligten des Transports fokussieren" und eng mit den britischen Behörden zusammenarbeiten.



Der Lkw und seine Route

Die Zugmaschine und der Auflieger waren offenbar auf verschiedenen Routen unterwegs, bevor der gesamte Lkw in Grays eintraf. Nach Angaben der Polizei kam die Zugmaschine des Lastwagens per Fähre am vergangenen Sonntag aus Irland im walisischen Holyhead an. Der Sattelauflieger kam aus Belgien per Schiff und erreichte in der Nacht zum Mittwoch den englischen Hafen Purfleet. Etwa eine halbe Stunde später verließ der Lastwagen samt Auflieger den Hafen.

England - Tote in Lkw-Anhänger waren Chinesen Die britische Polizei hat bestätigt, dass die 31 Männer und acht Frauen aus China stammen. Sie sind vermutlich ins Land geschleust worden und in dem Anhänger erfroren. © Foto: Leon Neal/​Getty Images

Etwa um 2.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit berichteten Rettungskräfte der Polizei, dass sie 39 Tote in einem Anhänger in einem Industriegebiet in Grays gefunden hatten. Die belgische Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der Auflieger durch die Hafenstadt Zeebrugge kam. Er habe sich aber nur kurz dort befunden. Kühlanhänger werden dort oftmals schnell mit einer Sichtkontrolle abgefertigt, bevor es weiter nach England geht. Die Polizei kann noch keine Angaben dazu machen, wo und zu welchem Zeitpunkt die Menschen in den Anhänger gekommen sind. Die Hafenbehörde in Zeebrugge geht allerdings davon aus, dass sie dort nicht eingestiegen sein können: Innerhalb des Geländes sei ein solcher Kühlanhänger versiegelt, was auch überprüft werde.

Gemeldet war der Lkw seit 2017 in der bulgarischen Hafenstadt Warna am Schwarzen Meer, wie Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow mitteilte. Seitdem sei das Fahrzeug nicht mehr im Land gewesen. Laut einem Frachtverband ist dies aus Steuergründen nicht unüblich. Besitzer des Lkw ist laut bulgarischem Außenministerium ein Unternehmen, das einer Frau aus Nordirland gehört.