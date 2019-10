Die Proteste der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion (XR) gehen überall auf der Welt weiter. In Berlin haben mehrere hundert Aktivistinnen und Aktivisten am frühen Morgen die Marschallbrücke im Regierungsviertel besetzt. Diese ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt vor allem für Menschen, die im Regierungsviertel rund um Bundestag und Kanzleramt arbeiten – wo das Kabinett das Klimapaket verabschieden will.

Die Aktion, die bereits um 3 Uhr in der Nacht begann, war vorher nicht angekündigt. Die Polizei bat darum, keine weiteren sperrigen Gegenstände auf die Brücke mitzunehmen. Einige Demonstranten und Demonstrantinnen hätten "eine Art Floß" mit zu der Kundgebung gebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einsatzkräfte kontrollieren Fußgängerinnen und Fußgänger, die den Bereich derzeit passieren können. Für den Verkehr ist die Gegend seit dem frühen Morgen gesperrt. Ein Problem dabei ist aber: Die Marschallbrücke muss für Rettungsfahrzeuge der nahe gelegenen Charité befahrbar sein, ebenso wie für Menschen, welche die nahe gelegene Notaufnahme der Charité aufsuchen müssen. Dem wollen die Klimaschützerinnen und Klimaschützer anscheinend nachkommen, wofür sich die Polizei bei den Demonstrierenden auf Twitter bedankte.



Die Anhänger der Klimaschutzbewegung wollen zudem vor dem Kanzleramt protestieren, wo am Morgen die Bundeskanzlerin und das Kabinett eintreffen. Außerdem soll es auf dem Kurfürstendamm im Westen der Hauptstadt Versammlungen geben. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.



Aktionen noch für die weiteren zwei Wochen geplant

Seit Montag finden in vielen Metropolen überall auf der Welt Protestaktionen statt. In Berlin wurde zwei Tage lang der Große Stern sowie die Siegessäule sowie den Potsdamer Platz besetzt. An beiden Orten haben jeweils mehr als 1.000 Menschen für Klimaschutz demonstriert. Bei einer Kundgebung am Montag sprach auch die als Seenotretterin bekannt gewordene Kapitänin Carola Rackete, die sich mittlerweile für die Klimaschutzbewegung engagiert.



Demonstrationen gab es auch in Großbritannien, in den Niederlanden, in Spanien, in Australien und in Neuseeland. In Großbritannien sollen rund 30.000 Menschen an den Aktionen beteiligt gewesen sein. Allein in London wurden am Montag fast 500 Menschen vorübergehend festgenommen. Für die kommenden beiden Wochen sollen noch Veranstaltungen, Blockaden und Proteste in gut 60 Städten überall auf der Welt geplant sein.



Ziel der Bewegung, die aus Großbritannien stammt, ist es mit zivilem Ungehorsam Druck auf die Regierungen auszuüben. Meist wird gefordert, dass der Klimanotstand ausgerufen wird. Daneben haben die Mitstreiterinnen und Mitstreiter eine Reihe anderer Forderungen, die mal mehr, mal weniger klar geäußert werden. So soll etwa ein Rat aus Bürgerinnen und Bürgern die Regierungen bei ihren Klimaschutzzielen beraten.