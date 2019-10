Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat mit dem Aufbau einer ständigen Reserve von Einsatzkräften begonnen. Zunächst wolle man bis Dezember 700 Männer und Frauen rekrutieren, die den EU-Mitgliedsstaaten bei der Kontrolle der Grenzen und der Registrierung von Flüchtlingen helfen sollen, teilte die Agentur mit.

Die ständige Reserve solle aus "Frontex-Grenzschützern und nationalen Beamten aus EU-Mitgliedsländern und Ländern, die dem Schengen-Raum angehören", bestehen, heißt es in einer Erklärung. Sie soll hauptsächlich an den EU-Außengrenzen eingesetzt werden. Die erste Rekrutierungsphase richte sich vor allem an Kandidaten mit Erfahrung im Polizeidienst, sagte ein Frontex-Sprecher. Sie sollen in einem sechs Monate langen Training auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet werden.

Die EU-Kommission hatte im September 2018 auf Drängen der EU-Spitzen vorgeschlagen, Frontex eine ständige Reserve von 10.000 Einsatzkräften zur Verfügung zu stellen – das wären rund 8.500 mehr als heute. Im April stimmte das Europaparlament zu. Vorgesehen ist, die ständige Reserve bis 2021 auf eine Stärke von 5.000 auszubauen, bis 2027 sollen dann 10.000 erreicht werden.



Frontex besteht seit 2005, vor allem seit den hohen Migrationszahlen der vergangenen Jahre hat sich die Behörde sehr verändert. 370 Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 142 Millionen Euro zählte Frontex vor vier Jahren – heute sind es 1.500 Mitarbeiter und 330 Millionen Euro. Die Agentur soll die nationalen Grenzpolizeien der EU-Länder beraten und unterstützen, darf aber nicht selbst eingreifen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutiert sie vor allem aus den Polizeien der Mitgliedsstaaten.