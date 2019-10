Bei der Flucht über das Mittelmeer sind in diesem Jahr bereits mehr als 1.000 Geflüchtete ertrunken. "Wir müssen mit Stand gestern jetzt von 1.028 Toten ausgehen", sagte der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch. Europa müsse sich seiner Verantwortung stellen. 2018 hatten die Vereinten Nationen 2.277 Tote und Vermisste gezählt.

"Das ist das sechste Jahr in Folge, in dem mehr als 1.000 Menschen im Mittelmeer ertrinken", sagte Bartsch. Das sei "ein moralisches Fiasko und absolut inakzeptabel". Bartsch forderte einen "tragfähigen Mechanismus", um zu verhindern, dass Geflüchtete, die aus dem Mittelmeer gerettet werden, wochenlang unter schwierigen Bedingungen auf Schiffen ausharren müssen, ohne an Land gehen zu können. Dabei geht es laut Bartsch nicht um eine Aufnahmegarantie. "Aber diese Menschen müssen das Recht haben, ihr Asylgesuch vorzubringen", sagte der UNHCR-Vertreter.

UNHCR begrüßt Übergangslösung

Als einen wichtigen Vorstoß wertete Bartsch die Einigung Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Maltas auf eine Übergangslösung zur Seenotrettung. Danach sollen aus Seenot gerettete Flüchtlinge, die an Land gebracht werden, innerhalb von vier Wochen auf die teilnehmenden EU-Staaten verteilt werden. Angestrebt wird eine für alle EU-Staaten geltende Regelung, die die politisch weitgehend nicht umsetzbare Dublin-Vereinbarung ablöst. Derzeit ist jenes Land für die Bearbeitung von Asylanträgen zuständig, in dem Geflüchtete zuerst europäischen Boden betreten haben. Dies hat in der Vergangenheit besonders die Mittelmeerstaaten Italien und Griechenland belastet.

Der Internationalen Organisation für Migration zufolge entfallen fast zwei Drittel der verifizierten Todesfälle von Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer auf die Route von Nordafrika nach Italien. Seit Anfang 2014 sind demnach mindestens 15.000 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer umgekommen.