Im Hafen von Calais sind bei einer Kontrolle acht Menschen in einem Kühllastwagen entdeckt worden. Wie die französischen Behörden mitteilten, waren unter ihnen vier Kinder. Die Insassen des Kühlraums nannten Afghanistan als ihr Herkunftsland.



Der Lkw sollte gerade auf eine Fähre in Richtung Großbritannien gefahren werden, als den Kontrolleuren die Menschen in einem Versteck im Laderaum auffielen. Die beiden aus Rumänien stammenden Fahrer wurden festgenommen. Im Kühlraum lag die Temperatur bei 7 Grad, die Migranten litten an Unterkühlung und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leichenfund von Grays löst Debatte über Menschenhandel aus

Immer wieder bringen Schleuser Flüchtlinge in Lastwagen nach Europa und setzen sie dabei einer Lebensgefahr aus. Erst wenige Tage zuvor fand die Polizei im südenglischen Ort Grays 39 Tote im Anhänger eines Lastwagens. Nachdem die Polizei zunächst davon ausging, bei den Toten handele es sich um Chinesen, gilt es inzwischen als wahrscheinlich, dass viele von ihnen aus Vietnam stammen. Mehrere vietnamesische Familien hatten sich mit der Befürchtung gemeldet, ihre Verwandten könnten unter den Menschen sein, die im Lkw erstickt sind.



Der Fahrer des aus Bulgarien stammenden Fahrzeugs, ein 25-jähriger Nordire, wurde festgenommen, auch drei weitere Verdächtige sind inzwischen in Gewahrsam genommen worden. Gegen den Fahrer wurde Anklage wegen Totschlags in 39 Fällen sowie Beteiligung an Menschenhandel und Geldwäsche erhoben.



Der Leichenfund löste in Großbritannien eine Debatte über moderne Sklaverei aus. In einem Bericht mehrerer Antisklavereiorganisationen heißt es, mindestens 3.187 Vietnamesinnen und Vietnamesen könnten zwischen 2009 und 2018 als potenzielle Schleuseropfer nach Großbritannien gebracht worden sein. Gegen hohe Geldzahlungen werden die Menschen, die meistens durch falsche Versprechungen angelockt worden sind, in das Land geschleust und müssen nach ihrer Ankunft häufig auf Cannabisplantagen, in Autowaschanlagen oder Nagelstudios arbeiten; einige werden auch zur Prostitution gezwungen.