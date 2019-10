Bundesinnenminister Horst Seehofer strebt einen Verhaltenskodex für private Rettungsschiffe unter deutscher Flagge auf dem Mittelmeer an. Während des Treffens der sogenannten G6-Innenminister in München verwies der CSU-Politiker auf eine entsprechende Regelung in Italien. "Vielleicht gelingt auch hier eine vernünftige Vereinbarung zwischen Politik und NGOs", sagte Seehofer.

Der Minister betonte, dass die Nichtregierungsorganisationen eine wichtige Funktion bei der Rettung von Flüchtlingen aus akuter Seenot erfüllten. Es könne aber nicht sein, "dass sie zumindest indirekt das Geschäft skrupelloser Schlepper betreiben". Auch dürfe nicht eine Art "Shuttledienst" zwischen Libyen und Italien entstehen.

Seehofer will weiterhin gerettete Flüchtlinge aufnehmen

Zugleich bekannte sich Seehofer zur Bereitschaft Deutschlands, weiterhin einen festen Anteil von aus Seenot geretteten Flüchtlingen aufzunehmen, "um menschliche Tragödien zu vermeiden". Diese Zusage gelte aber nur für diejenigen, die eine Sicherheitsüberprüfung durch deutsche Behörden absolviert hätten. Dies wüssten auch Malta und Italien.

Seine Haltung verteidigte Seehofer erneut gegen Kritik und verwies dabei auf die geringen Zahlen. So habe Deutschland in den vergangenen 15 Monaten 229 Flüchtlinge von Rettungsschiffen aufgenommen. Auf dem Landweg kämen dagegen täglich 400 Menschen in die Bundesrepublik. "Wenn wir bei der kleinen Frage der Seenotrettung nicht zu einer Übereinstimmung kommen, brauchen wir mit großen Fragen der Migrationspolitik gar nicht erst anzufangen", fügte er hinzu.

Einigung erst ab Sommer 2020

Zu diesen großen Fragen gehört für den deutschen Innenminister auch ein europäisches Regelwerk zur Aufnahme von Flüchtlingen. Hierzu legte Seehofer auch neue Vorschläge vor, etwa, dass die Aussicht auf Asyl künftig bereits an den Außengrenzen der EU geprüft werden sollen. Wer dann keine Aussicht auf Schutz habe, soll von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex in sein Herkunftsland zurückgebracht werden. Bei einer positiven Prognose würden die Ankömmlinge dann auf die Mitgliedsländer verteilt und das eigentliche Asylverfahren dort durchgeführt.

Eine Lösung dazu wird es aber wohl nicht vor Mitte kommenden Jahres geben. Seehofer räumte viele offene Fragen der europäischen Kollegen aus Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien ein, strebte nach eigenen Angaben aber an, "dass wir bis zur deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 so weit sind, möglicherweise Entscheidungen zu fällen". Seine Vorschläge seien "vernünftig diskutiert" worden. "Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier noch ein dickes Brett zu bohren haben."

Ocean Viking und Alan Kurdi dürfen in Italien anlegen

Unterdessen wurde bekannt, dass 104 Migranten auf dem Rettungsschiff Ocean Viking in der sizilianischen Hafenstadt Pozzallo von Bord gehen dürfen. Frankreich, Deutschland und Italien hätten eine Einigung zur Verteilung der Geretteten angekündigt und den italienischen Hafen als sicheren Ort zugewiesen, berichtete die Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Dienstagnachmittag auf Twitter. Sie betreibt die Ocean Viking gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen.

Die Crew der Ocean Viking hatte die Menschen in internationalen Gewässern vor Libyen aus Seenot gerettet. Die Aufnahme und Verteilung dieser Migranten wurde vom Innenministerium in Rom bestätigt. Die Besatzung hatte elf Tage lang auf die Zuweisung eines sicheren Hafens für das Schiff gewartet.

Auch für 90 Menschen, die von der Alan Kurdi aufgenommen wurden, ist laut dem Tweet von SOS Méditerranée eine Lösung in Sicht. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye hatte am Samstag aus einem havarierten Schlauchboot 91 Menschen aufgenommen.