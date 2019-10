Die britische Polizei hat nach dem Fund von 39 Leichen in einem Container zwei weitere Menschen festgenommen. Ein Mann und eine Frau, beide 38 Jahre alt und aus dem nordenglischen Warrington stammend, werden der Verschwörung zum Menschenschmuggel und der fahrlässigen Tötung verdächtigt.

Bei den am Mittwoch in einem Lkw in der südostenglischen Stadt Grays entdeckten Toten handelt es sich vermutlich um Chinesen – 31 Männer und acht Frauen. Die chinesische Botschaft bestätigte das nicht: Die Polizei habe die Überprüfung der Identität und Nationalität der Opfer noch nicht abgeschlossen, hieß es. Die Leichen werden in einem Krankenhaus in Chelmsford obduziert. Die ersten elf Toten wurden schon am Donnerstagabend – begleitet von einer Polizeieskorte – in die Klinik gebracht.



Die Polizei hat am Donnerstag Grundstücke in Nordirland durchsucht und den bereits kurz nach dem Fund festgenommenen Fahrer des Lastwagens verhört, einen 25 Jahre alten Nordiren. Er steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes und sitzt in Untersuchungshaft.



Der Sattelauflieger war aus Belgien per Schiff in der Nacht zum Mittwoch in den englischen Hafen Purfleet gekommen. Der Chef des Hafens in Zeebrugge Joachim Coens sagte dem belgischen Fernsehsender VRT, es sei "höchst unwahrscheinlich", dass die Menschen in Belgien in den Anhänger gestiegen seien.



"Ein Kühlcontainer kommt hier vollständig versiegelt an. Bei der Inspektion wird die Dichtung überprüft und auch das Nummernschild und der Fahrer werden mit Kameras überprüft", sagte Coens. Anschließend werde die Fracht auf ein Schiff verladen.