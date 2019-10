Es kommen immer mehr geflüchtete Menschen auf den griechischen Inseln an. Von Mittwochmorgen bis Donnerstagmittag seien 474 Personen vor und auf den Inseln aufgegriffen worden, teilten das Ministerium für Bürgerschutz in Athen und die Küstenwache in Piräus mit.



Mittlerweile harren auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos mehr als 33.400 Menschen aus. Sie leben in völlig überfüllten Lagern und anderen Unterkünften. Seit Jahresbeginn sind nach jüngsten Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) fast 40.000 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln gekommen. Im Jahr zuvor waren es knapp 32.500 Migrantinnen und Migranten gewesen.

Auch die zyprische Polizei hat 21 mutmaßliche Geflüchtete gefasst. Sie kamen aus dem türkisch besetzten Norden der Insel über die Demarkationslinie gekommen sind. Die Menschen stammten aus aus Afrika und Asien und seien am Donnerstagmorgen in einem Vorort der Hauptstadt Nikosia entdeckt worden, als sie durch die von den Vereinten Nationen eingerichtete Pufferzone marschierten, teilte die Polizei mit. Unter der Gruppe waren auch mindestens eine schwangere Frau und sieben Minderjährige. Die Menschen wurden in ein Aufnahmezentrum gebracht.



Zypern ist seit der türkischen Invasion von 1974 geteilt. Der vorwiegend von Türken bewohnte Norden hat sich für unabhängig erklärt, wird aber nur von der Türkei anerkannt. In allen anderen Staaten gilt die griechisch-zyprische Regierung im Süden als offizielle Vertreterin der gesamten Insel. Nach deren Angaben kommen fast alle Geflüchtete dort über den türkisch kontrollierten Norden nach Zypern.



Bergung von ertrunkenen Flüchtlingen vor Lampedusa

Unterdessen hat vor der italienischen Insel Lampedusa die Bergung der ersten sieben Toten aus einem gekenterten Flüchtlingsboot begonnen. Taucher der Küstenwache holten die Ertrunkenen am Donnerstag aus dem Wrack in 60 Meter Tiefe, berichtete das italienische Fernsehen. Unter den Toten sind auch eine junge Frau und ein Neugeborenes, die sich aneinander geklammert hatten. Fünf weitere Opfer befinden sich noch im Schiffsrumpf. Die Behörden schließen den Berichten zufolge nicht aus, dass noch mehr Tote gefunden werden. Das Boot war nach über einer Woche Suche am Dienstag mit Hilfe eines Tauchroboters auf dem Meeresboden entdeckt worden.

Nach Aussage von Überlebenden befanden sich rund 50 Personen auf dem Flüchtlingsboot aus Libyen. Ihr havariertes Schiff war am 7. Oktober während einer nächtlichen Bergungsoperation durch italienische Einsatzkräfte sechs Meilen vor Lampedusa gekentert. 22 Passagiere konnten lebend gerettet werden, 13 Frauen – darunter mehrere Schwangere – wurden wenig später ertrunken aufgefunden.