Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) unterbricht wegen der Gewalttat in Halle einen Brüssel-Besuch.





Haseloff erreicht die Nachricht von der Tat bei einer Konferenz zum Strukturwandel in den Kohleregionen. Er will die Veranstaltung nun verlassen und am Abend wieder in Sachsen-Anhalt eintreffen, wie ein Regierungssprecher mitteilt.



Der Ministerpräsident Rainer Haseloff verurteilt die Tat. "Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat." Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei "auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land". Er spricht den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.