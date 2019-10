In Hongkong haben sich erneut Tausende Menschen an einer Demonstration gegen die Regierung und Polizeigewalt beteiligt. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Menge ein, die sich in dem bei Touristen beliebten Viertel Kowloon versammelte. Einige Demonstrierende wurden festgenommen.



Viele Teilnehmer der Kundgebung trugen Masken, obwohl die Regierung von Carrie Lam ein Vermummungsverbot verhängt hatte. Einige beschimpften die Polizei und bezeichneten die Einsatzkräfte als Gangster-Cops. Die Organisatorinnen und Organisatoren hatten zu der Demonstration in einem Park an einem Ufer aufgerufen, laut Polizei wurde sie aber nicht genehmigt.

Der Protest wird seit Monaten fortgesetzt. Immer wieder gehen Zehntausende auf die Straße. Sie werfen Lam zu große Nähe zur chinesischen Regierung vor. Die Polizei kritisieren sie für deren hartes Vorgehen mit Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen und Wasserwerfern gegen Protestierende, von denen manche Steine und Molotowcocktails geworfen haben.