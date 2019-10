Die Polizei ist erneut gewaltsam gegen Demonstrierende in Hongkong vorgegangen. Sie setzte dabei Tränengas und Gummigeschosse ein. Zehntausende waren am dritten Tag in Folge zu ungenehmigten Protestmärschen im Finanzbezirk der Innenstadt sowie auf der Halbinsel Kowloon und weiteren Stadtbezirken gekommen. Die Proteste richteten sich gegen die Hongkonger Regierung und deren Notstandsgesetzgebung: So wurde am Parlament vorbei ein Vermummungsverbot erlassen. "Masken tragen ist kein Verbrechen", riefen die Menschen bei ihrem Marsch durch das Zentrum.

Einige Demonstrierende bauten Straßenbarrikaden und setzten Paletten oder Pappen auf der Straße in Brand. Aus Protest gegen das Verbot, zum Schutz gegen Tränengas und aus Angst vor einer Identifizierung trugen viele Gesichtsmasken.

Verbot greift auf Recht aus Kolonialzeit zurück

Die überraschende Verhängung des Vermummungsverbotes – einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht – hatte am Freitag die Spannungen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion noch einmal verschärft. Regierungschefin Carrie Lam hatte das Vermummungsverbot mit der zunehmenden Gewalt im Umfeld der seit vier Monate andauernden Proteste gegen zunehmenden chinesischen Einfluss begründet und sich dabei auf ihre Vollmachten bei Notständen berufen. Es trat am Samstag in Kraft.



Lam beschrieb in einer Fernsehansprache die Zusammenstöße am Freitag als "sehr dunklen Tag", an dem Hongkong "halb gelähmt" im Griff "beispielloser Gewalt" gewesen sei. Verschärfte Maßnahmen über das Vermummungsverbot hinaus kündigte sie nicht an. Dieses sei rechtmäßig und notwendig, um den Alltag der Bürgerinnen und Bürger und ihre Freiheiten zu schützen. "Ich kann einer kleinen Minderheit von Randalierern nicht erlauben, das zu zerstören", sagte Lam.



Gericht lehnt Einstweilige Verfügung zur Aufhebung ab

Ein Gericht lehnte es am Sonntag ab, das Vermummungsverbot mit einer Einstweiligen Verfügung aufzuheben. Prodemokratische Abgeordnete hatten sich an das Gericht gewandt. Sie argumentierten, Regierungschefin Carrie Lam habe mit dem Rückgriff auf das Notstandsgesetz das Parlament umgangen und gegen die Verfassung Hongkongs verstoßen.



Der Abgeordnete Dennis Kwok teilte mit, das Hohe Gericht habe aber zugestimmt, sich noch in diesem Monat mit einem Antrag von 24 Parlamentariern gegen Lams Anwendung von Notstandsgesetzen zu befassen.