Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar und der britische Premierminister Boris Johnson halten einen "Weg zu einem möglichen Deal" für den Brexit noch für möglich. Die beiden Regierungschefs veröffentlichten nach einem Mittagessen in Nordwestengland eine Mitteilung, der zufolge sie "übereinstimmten, weiter über ihre Diskussionen nachzudenken und dass Beamte sich weiterhin intensiv damit befassen".

Das gemeinsame Statement blieb aber unbestimmt in der Frage, ob ein Durchbruch in Sicht sei. "Beide glauben weiterhin, dass ein Abkommen im Interesse aller ist", hieß es in der Erklärung weiter.



Johnson will, dass Großbritannien am 31. Oktober aus der EU ausscheidet. Ein Abkommen für einen geregelten Austritt scheiterte bislang an der Frage, wie die Grenze zwischen Irland und Nordirland gehandhabt wird.

Am 17. und 18. Oktober findet ein EU-Gipfel statt. Bis dahin wollen beide Seiten ein Abkommen vereinbart haben. Johnson will notfalls ohne Deal austreten, das Parlament hat ihm das aber per Gesetz untersagt.