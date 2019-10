Kirchenasyl bietet Geflüchteten sowie Migrantinnen und Migranten kaum noch Schutz vor Abschiebungen: In weniger als zwei Prozent der in diesem Jahr vom Asylbundesamt geprüften Fälle verzichteten die Behörden aus humanitären Gründen auf eine Abschiebung, Das berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Montagsausgabe über eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion.



Dabei wurden laut Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche noch vor vier beziehungsweise drei Jahren gut 80 Prozent der Verfahren von Menschen, die Schutz in einer Kirche suchten, auch anerkannt beziehungsweise von den zuständigen deutschen Behörden übernommen.



In der Regel geht es darum, dass die Schutzsuchenden nicht in das EU-Land zurückgeschickt werden, wo sie das erste Mal europäischen Boden betreten haben. Dafür setzen sich auch die Kirchengemeinden ein, die den Menschen Zuflucht gewähren. Sie versuchen dann, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu überzeugen, das Verfahren aus humanitären Gründen zu übernehmen und auf eine Abschiebung verzichten.



Außerdem gehört zu den Voraussetzungen, dass die betreffenden Schutzsuchenden mindestens 18 Monate in den Kirchenräumen leben müssen. So lange dauert nämlich die Frist, innerhalb derer eine Person von einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen abgeschoben werden kann. Das Verfahren gilt als besonders belastend für die Betroffenen und herausfordernd für die Kirchengemeinden. In der Regel dürfen die Schutzsuchenden während dieser Zeit das Grundstück der Gemeinde nicht verlassen.

430 Fälle bundesweit

Doch anscheinend gelingt es immer seltener, eine solche Abschiebung zu verhindern: In den ersten acht Monaten 2019 gab es fünf Zusagen, aber 292 Absagen. Die Zahlen umfassen sowohl katholische als auch evangelische Gemeinden, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben. Derzeit sind 430 Fälle von Kirchenasyl bundesweit bekannt.



Schon im Vorjahr war die Erfolgsquote bei Kirchenasyl stark zurückgegangen. Damals konnten die Gemeinden aber immer noch in zwölf Prozent der Fälle erreichen, dass die Behörden das Verfahren übernahmen.