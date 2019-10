Beim Einsturz einer Goldmine in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 21 Menschen gestorben. Das teilten die Behörden in der östlichen Provinz Maniema mit. Elf Überlebende seien bislang zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, sagte der führende Beamte der Region Pangi, René Kakenye. Es werde weiter nach Überlebenden gesucht, weil Dutzende Menschen noch als vermisst gelten.



Das Unglück ereignete sich in der Ortschaft Kampene, die rund 180 Kilometer südlich der Stadt Kindu im Osten des Landes liegt. Nach Angaben eines Aktivisten arbeiteten zum Zeitpunkt des Einsturzes auch Kinder und schwangere Frauen in der illegalen Mine.



Der Kongo ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer und Cobalt. In den Bergwerken des zentralafrikanischen Landes, die oft unter Missachtung der Gesetze und ohne professionelle Sicherheitsstandards betrieben werden, kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Im Juni waren bei einem Unglück in einer Kupfermine in Kolwezi im Südosten des Landes mehr als 40 Menschen gestorben.