Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen in Großbritannien deutet immer mehr darauf hin, dass viele Opfer aus Vietnam kommen. In dem südostasiatischen Land meldeten sich nach Berichten der staatlich gelenkten Presse 24 Familien, die Angehörige vermissen. Die meisten davon kommen aus der armen zentralvietnamesischen Provinz Nghệ An, die als eines der Zentren von Menschenhandel gilt.



Vietnam hat von Großbritannien bereits Dokumente von vier der in einem Lastwagen in England gefundenen Toten erhalten. So solle geklärt werden, ob darunter Bürger des Landes seien, sagte der stellvertretende Außenminister Pham Thanh Son laut der Nachrichtenseite VNExpress. Die Dokumente seien dem Ministerium für öffentliche Sicherheit übergeben worden.



Der britische Botschafter Gareth Ward traf Vertreter des Ministeriums, um über die Zusammenarbeit bei der Identifizierung der Leichen zu sprechen. Vietnamesische Behörden haben dazu von Familien, die Angehörige als vermisst gemeldet haben, Haar- und andere Proben genommen.

Der Premierminister des kommunistischen Einparteienstaats, Nguyễn Xuân Phúc, hatte am Wochenende bereits Ermittlungen einleiten lassen. Die Identifizierung der Toten wird nach Angaben der britischen Polizei möglicherweise dadurch erschwert, dass Verwandte der Opfer selbst ohne legale Aufenthaltserlaubnis in Großbritannien leben. Sie könnten Angst haben, sich bei der Polizei zu melden.



Am vergangenen Mittwoch waren in einem Lastwagen in England 39 Leichen gefunden worden. Zunächst gingen britische Behörden davon aus, dass es sich bei den Toten um Chinesen handelt. Seitdem haben aber etwa zwei Dutzend vietnamesische Familien Verwandte als vermisst gemeldet, von denen sie fürchten, dass sie unter den Opfern sein könnten.

Die Zugmaschine des Lastwagens, in dem die Toten in dem Ort Grays in der Grafschaft Essex gefunden worden waren, stammte aus Irland. Der Auflieger kam per Schiff über den belgischen Hafen Zeebrugge in den englischen Hafen Purfleet. Es gibt mehrere Indizien, die darauf hindeuten, dass die Verstorbenen Menschen waren, die illegal ins Land geschleust werden sollten.