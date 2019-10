In der Innenstadt von Limburg in Hessen ist ein Mann mit einem gestohlenen schweren Lastwagen auf mehrere Autos aufgefahren und hat 16 Menschen und sich selbst verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und warnte vor Spekulationen.

Eine Person sei "sehr schwer verletzt und in kritischem Zustand", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA). Auf die Frage von Journalisten, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, sagte der LKA-Sprecher: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus."



Den Angaben zufolge fuhr der Lastwagen am Abend in acht Fahrzeuge und schob diese zusammen. Die Polizei machte keine Angaben darüber, ob der Fahrer die Autos mit Absicht rammte. Mehrere Menschen waren in Autos eingeklemmt. Wenige Meter entfernt ist eine Ampelkreuzung, an der sich häufig die Autos stauen.



Die Ermittler gehen nach ihren bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Fahrer des Lastwagens das Fahrzeug in der Nähe des Unfallortes auf der Hauptverkehrsstraße gestohlen hatte. Die Frankfurter Neue Presse zitierte den rechtmäßigen Fahrer des Lasters: "Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt."



Die Polizei warnte wiederholt vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls. "Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen. Ermittler seien vor Ort, unter anderem sei ein Hubschrauber im Einsatz. "Es geht um Übersichtsaufnahmen und eine saubere Ermittlungsarbeit."