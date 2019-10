Zur Eindämmung judenfeindlicher Einstellungen wollen die Antisemitismusbeauftragten aus Bund und Ländern das Thema intensiver in Schulen behandeln. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission der Beauftragten, der Kultusministerkonferenz und des Zentralrats der Juden eingerichtet, wie der bayrische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) mitteilte. Der ehemalige Kultusminister Bayerns ist auch Co-Vorsitzender der Bund-Länder-Kommission.

"Das Problemfeld Antisemitismus wird bald in den Schulen stärker als bisher auf der Höhe der Zeit behandelt werden können", sagte Spaenle. Die Arbeitsgruppe solle über die bisherige Verankerung des Themas in Lehrplänen hinaus neue Akzente erarbeiten und aktuelle Materialien zur Verfügung stellen.

Der 27-jährige Stephan B. hatte am Mittwoch in der Nähe einer Synagoge im sachsen-anhaltischen Halle zwei Menschen erschossen. Zuvor hatte er versucht, in die Synagoge einzudringen, wo sich wegen des Feiertages Jom Kippur etwa 50 Gläubige aufhielten. Im Auto von Stephan B. wurden mehrere Kilogramm Sprengstoff gefunden, außerdem hatte er vier Schusswaffen bei sich. Auf der Flucht verletzte B. bis zu seiner Festnahme weitere Menschen. B. sitzt in Untersuchungshaft. Er hat die Taten gestanden und sein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv dafür bestätigt.