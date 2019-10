Bei einem Messerangriff in Manchester sind laut Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt worden. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Die BBC berichtet unter Berufung auf die Polizei, es habe keine Toten geben.

Wegen des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Antiterroreinheit die Ermittlungen übernommen, hieß es in der Mitteilung der Greater Manchester Police. Der Angriff ereignete sich demnach in einem Einkaufszentrum. Laut Manchester Evening News wurde das Gebäude der Arndale-Mall evakuiert. Auf Videos und Bildern in sozialen Netzwerken war ein großes Polizeiaufgebot zu sehen. Premierminister Boris Johnson äußerte sich erschüttert über den Vorfall.