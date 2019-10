Im Kampf gegen die mächtigen Drogenbanden des Landes haben mexikanische Sicherheitskräfte eine Niederlage erlitten. Sie konnten den Sohn des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán doch nicht fassen, wie es zuvor vermeldet wurde. Sie mussten den mutmaßlichen Kriminellen wieder freilassen, weil der Einsatz nicht gut vorbereitet gewesen sei. Das sagte der mexikanische Verteidigungsminister Luis Crescencui Sandoval.



Erst während der Aktion hätten sich die Einsatzkräfte um einen Haftbefehl bemüht, deswegen sei der Sohn von "El Chapo" nicht verhaftet worden, teilte nun Verteidigungsminister Sandoval mit.

Am Donnerstag hatte Sicherheitsminister Alfonso Durazo noch mitgeteilt, Ovidio Guzmán López, der Sohn von "El Chapo", sei mit drei weiteren Verdächtigen in einem Wohnhaus festgenommen worden. Etwa 30 Mitglieder der Nationalgarde waren an dem Einsatz in Culiacán im westlichen mexikanischen Bundesstaat Sinaloa beteiligt. Dabei wurde die Patrouille der Nationalgarde jedoch aus dem Wohnhaus in Culiacán angegriffen. Es sei dann zu Schusswechseln gekommen, die Sicherheitskräfte standen einer Mehrheit bewaffneter Angreifer gegenüber.



Regierung ruft dazu auf, die Straßen zu meiden

Dem Einsatz am Donnerstag folgten heftige Schusswechsel und Straßenkämpfe in Culiacán, wo rund 750.000 Menschen leben. Anwohner hätten inmitten der Schießerei flüchten müssen, hatte der Sicherheitsminister mitgeteilt. Die Kämpfe dauerten etwa sechs Stunden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP blockierten die bewaffneten Angreifer Straßen und Autobahnen und brachten das öffentliche Leben damit zum Erliegen. Eine unbekannte Zahl von Häftlingen im Gefängnis Aguaruto de Culiacán soll der Regierung zufolge auch ausgebrochen sein. Nach Regierungsangaben wurden mehrere Polizisten verletzt.



Ovidio und sein Bruder Alfredo Guzmán sollen die Führung über einen Teil des jahrelang von "El Chapo" geführten Sinaloa-Kartells übernommen haben, nachdem ihr Vater 2017 an die USA ausgeliefert worden war. "El Chapo" wurde im Juli in New York zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der langjährige Anführer des berüchtigten Sinaloa-Kartells galt einst als der mächtigste Drogenbaron der Welt. Trotz seiner Inhaftierung schmuggelt sein Kartell weiterhin die meisten Drogen in die USA.

Mexikos linksgerichteter Staatschef López Obrador hat seit seinem Amtsantritt Ende des vergangenen Jahres immer wieder angekündigt, die Kriminalität im Land wirksam zu bekämpfen. Erfolge blieben aber aus. Seit dem Beginn des Armeeeinsatzes gegen die Drogenbanden 2006 starben bereits mehr als 250.000 Menschen im mexikanischen Drogenkrieg.