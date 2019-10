In Nordirland sind künftig gleichgeschlechtliche Ehe sowie Schwangerschaftsabbrüche in bestimmten Fällen möglich. Entsprechende Gesetze sind bereits im Juli vom britischen Parlament in London verabschiedet worden und treten nun in Kraft. Damit gleichen sie das nordirische Recht an die Regelungen im restlichen Großbritannien an, wo die Ehe gleichgeschlechtlicher Partner seit 2014 und Schwangerschaftsabbrüche seit 1967 legal sind.

Den neuen Gesetzen zufolge kann eine Schwangerschaft bis zur 24. Woche abgebrochen werden, wenn sie Resultat einer Vergewaltigung oder Inzestbeziehung ist, ein ernsthaftes Risiko für die Gesundheit der Schwangeren darstellt oder der Fötus Deformationen aufweist. Unter den beiden letzten Bedingungen sollen Schwangerschaften auch später abgebrochen werden können. Bis Ende März soll ein geregelter Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Nordirland ermöglicht werden, Detailregelungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe sollen bis Mitte Januar bestimmt werden.

Die Liberalisierungen sind in Nordirland umstritten. Die Democratic Unionist Party (DUP), die im britischen Parlament als Partner der Konservativen Partei die Minderheitsregierung von Boris Johnson stützt, hatte sich vehement gegen jegliche Änderung ausgesprochen. DUP-Chefin Arlene Foster sprach von einem "sehr traurigen Tag", die Gesetzeslockerungen seien ein "Affront gegen Menschenwürde und Menschenleben". In der nordirischen Versammlung, dem Regionalparlament des britischen Teilstaates, hatte die DUP am Tag vor Inkrafttreten der Gesetzesänderungen versucht, diese zu verhindern, fand dafür aber keine Mehrheit. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete die neuen Regelungen als "Beginn einer neuen Ära für Nordirland", das Ende der bisherigen "unterdrückenden Gesetze" sei ein historischer Moment.

Bisher galten in Nordirland für Schwangerschaftsabbrüche strenge Gesetze aus dem 19. Jahrhundert, die sie nur bei ernsthaften Gesundheitsgefährdungen der Schwangeren erlaubten. Im katholisch geprägten Irland wurde das Abbruchsverbot 2018 gelockert, die gleichgeschlechtliche Ehe ist seit 2015 erlaubt.



Nach den Gesetzesänderungen in Nordirland verbleibt Polen als einziges EU-Land mit vergleichbar strengen Regeln für Schwangerschaftsabbrüche. Gleichgeschlechtliche Ehen ohne rechtliche Einschränkungen sind nach wie vor in einigen Staaten Europas nicht möglich, vor allem in Süd- und Osteuropa sind lediglich eingetragene Partnerschaften möglich.