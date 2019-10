In Oslo hat ein bewaffneter Mann mit einem gestohlenem Rettungswagen Passanten angefahren. Die Polizei konnte den Norweger aufhalten. Laut Polizei wurden zwei Kleinkinder, sieben Monate alte Zwillinge in einem Kinderwagen, verletzt. Ein älteres Paar brachte sich mit einem Sprung unter ein geparktes Auto in Sicherheit. Der mutmaßliche 32-jährige Täter sei nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Augenzeuge sagte der Zeitung Aftenposten, er habe gesehen, wie der Rettungswagen mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugefahren sei "und direkt dahinter ein Polizeiauto". Er habe mehrere Schüsse gehört.

Einsatzkräfte der Polizei hatten Schüsse in die Reifen der Ambulanz abgefeuert und den Wagen gerammt, so konnten sie den Norweger aufhalten. Auf den Mann sei aber nicht gezielt worden, sagte der Einsatzleiter, Johan Fredriksen. In dem Krankenwagen fanden Polizisten eine Maschinenpistole, ein Schrotgewehr und "große Mengen" Betäubungsmittel.

Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen

Ermittlerin Grete Lier Mettid sagte, es sei zu früh, zu bestimmen, ob es ein terroristisches Motiv gebe. Das werde geprüft. Der Verdächtige sei dafür bekannt, Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen zu haben.

Ein Sprecher des Osloer Universitätskrankenhauses, Anders Bayer, bestätigte der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, dass ein Rettungswagen von einer bewaffneten Person gestohlen worden sei. Drei Sanitäter in dem Fahrzeug seien unverletzt geblieben.

Sie waren laut Polizei im Einsatz bei einem Unfall in einem Kreisverkehr, bei dem sich ein Pkw überschlug. Der mutmaßliche Täter verließ den Unfallort zu Fuß und richtete eine Waffe auf Polizisten, bevor er den Rettungswagen kaperte. Die Beifahrerin in dem überschlagenen Wagen wurde später festgenommen. Auch die 25-Jährige sei polizeibekannt, sagte Lier Mettid.