Der Angreifer, der am 3. Oktober in der Pariser Polizeidirektion vier Menschen mit Messerstichen getötet hat, war nach Angaben der französischen Anti-Terror-Staatsanwaltschaft Anhänger einer radikalen Form des Islam. Er habe eine radikale Sichtweise des Islam vertreten und Kontakte zu Mitgliedern der radikalislamischen Salafistenbewegung gehabt, sagte Staatsanwalt Jean-François Ricard am Samstag. Der 45-jährige Mann sei vor etwa zehn Jahren zum Islam konvertiert.

Der langjährige IT-Mitarbeiter des Polizeipräsidiums hatte drei Männer und eine Frau erstochen und zwei weitere Personen verletzt, bevor er von einem Polizisten erschossen wurde. Zwischen dem Angriff auf sein erstes Opfer und der "Neutralisierung" des Mannes seien sieben Minuten vergangen, sagte Ricard laut der französischen Tageszeitung Le Figaro. Der Angreifer war nach Angaben des Chefermittlers mit extremer Gewalt vorgegangen, das habe auch die Obduktion der Opfer gezeigt.

Frau des Täters bleibt in Gewahrsam

Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft hatten am Freitag die Ermittlungen übernommen. Die Entscheidung sei auf Basis der bisherigen Erkenntnisse getroffen worden, so die Staatsanwaltschaft. Es werde sowohl wegen Mordes und versuchten Mordes als auch wegen Terror-Verdachts ermittelt. Die Ehefrau des mutmaßlichen Angreifers blieb weiterhin in Gewahrsam. Sie war nach der Tat am Donnerstag festgenommen worden.

Am Tag der tödlichen Messerattacke habe der Täter laut Ermittlern 33 SMS mit "religiösem Charakter" mit seiner Frau getauscht, berichtet die Tageszeitung Le Monde. Danach habe er die zwei Messer gekauft, die ihm als Tatwaffe dienten – eines aus Metall und eines aus Keramik. Eine der letzten Textnachrichten an seine Frau habe gelautet: "Gott ist groß, folge unserem geliebten Propheten und beachte den Koran."

Staatsanwalt Ricard bestätigte einen Bericht, wonach der Täter sich positiv über den islamistischen Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo geäußert habe und fügte hinzu, der Mann habe den Wunsch geäußert, Kontakte zu Frauen einzuschränken, und vor einigen Monaten seine Bekleidungsgewohnheiten geändert.

Opposition fordert Rücktritt des Innenministers

Oppositionspolitiker fordern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu dem Vorfall. Er verlange eine parlamentarische Untersuchung, schrieb der konservative Abgeordnete Éric Ciotti auf Twitter. Er warf dem französischen Innenminister Christophe Castaner vor, nicht die Wahrheit über eine bekannte mögliche Radikalisierung des mutmaßlichen Angreifers gesagt zu haben.

Weitere konservative Abgeordnete forderten den Rücktritt von Castaner. Ihrer Ansicht nach hatte der Innenminister Informationen über den mutmaßlichen Täter zurückgehalten, als er nach der Tat am Donnerstag erklärte, der Mann sei zuvor nicht negativ aufgefallen. Beweise legten die Oppositionspolitiker zunächst nicht vor.