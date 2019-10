Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Angehörigen der in Halle Getöteten ihr "tiefstes Beileid" ausgedrückt. Die Kanzlerin habe sich von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) "über die Lage nach dem Anschlag in Halle informieren lassen", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Unsere Solidarität gilt allen Jüdinnen und Juden am Feiertag Jom Kippur, unser Dank den Sicherheitskräften, die noch im Einsatz sind", schrieb Seibert weiter.

Am Mittag hatte ein bewaffneter Attentäter in Halle versucht, eine Synagoge zu stürmen, die wegen des hohen jüdischen Feiertags Jom Kippur voll besetzt war. Er erschoss zwei Menschen, bevor er von der Polizei festgenommen werden konnte. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ging am Abend von einem rechtsextremen Motiv aus. Auch er zeigte sich "zutiefst bestürzt". Es sei ein "abscheulicher Angriff auf unser friedliches Zusammenleben".

"Antisemitismus ist Gotteslästerung"

"Dass am Versöhnungsfest Jom Kippur auf eine Synagoge geschossen wird, trifft uns ins Herz", schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas auf Twitter. "Wir alle müssen gegen den Antisemitismus in unserem Land vorgehen."

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sieht in dem Angriff auf eine Synagoge einen "weiteren Ausdruck für Antisemitismus in Europa". Die Attacke habe am jüdischen Nationalfeiertag Jom Kippur stattgefunden und damit am "heiligsten Tag für unser Volk", sagte er in einer Mitteilung seines Büros am Mittwoch. "Ich fordere die Behörden in Deutschland auf, weiterhin entschlossen gegen das Phänomen des Antisemitismus vorzugehen", fügte der Premierminister hinzu.

UN-Generalsekretär António Guterres bewerte den Vorfall als "eine weitere tragische Demonstration von Antisemitismus", teilte ein UN-Sprecher in New York mit. Den Familien der Opfer, der deutschen Regierung und den Menschen in Deutschland sprach Guterres sein "tiefstes Beileid" aus.

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich bestürzt über die Angriffe geäußert: "Das schreckliche Verbrechen in Sachsen-Anhalt macht tief betroffen", sagte Söder am Mittwochabend. Er betonte: "Gerade jetzt gehört unseren jüdischen Mitbürgern unsere besondere Solidarität." Zugleich teilte Söder mit, dass die bayerische Polizei die Bewachung jüdischer Einrichtungen und Synagogen im Freistaat verstärkt habe.

Neben Politikerinnen und Politikern aller Parteien zeigten sich auch Glaubensgemeinschaften schockiert von den Angriffen: Kardinal Reinhard Marx sagte: "Ich bin entsetzt und erschüttert über den feigen Anschlag von Halle." "Unser Mitgefühl gilt den Todesopfern, ihren Angehörigen und den Verletzten", so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.

"Die Täter hatten offensichtlich gezielt die Synagoge von Halle ausgesucht, um am höchsten jüdischen Feiertag Blut zu vergießen. Wir stehen solidarisch an der Seite der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger", so Marx. Antisemitismus oder gar blinde Gewalt dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, sagte: "Ich bin entsetzt und fassungslos angesichts dieser Gräueltat. Mein Mitgefühl ist bei den Familien der Opfer, die ich in meine Gebete mit einschließe." Er fügte hinzu: "Als Christen wie als Deutsche sind wir aufgerufen, uns dem entgegenzustellen. Denn Antisemitismus ist Gotteslästerung."

Auch ausländische Staats- und Regierungschefs kondolierten den Opfern. Sie sei "zutiefst geschockt von dem tragischen Vorfall in Halle", erklärte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Es seien "entsetzliche Nachrichten über zwei Tote und einen Angriff auf eine Synagoge in Halle – heute an Jom Kippur", schrieb des österreichische Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir müssen alles tun, damit Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben können", betonte der Bundespräsident.