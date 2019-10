Stephan Kramer ist Chef des Thüringer Verfassungsschutzes und Ex-Generalsekretär des Zentralrats der Juden.

Frage: Herr Kramer, ist jüdisches Leben in Deutschland noch sicher?

Stephan Kramer: Was heißt für Sie sicher? Jüdinnen und Juden auch in Deutschland haben Angst und machen sich Sorgen. Dass dies berechtigt ist, zeigt die neue Eskalationsstufe mit dem Anschlag in Halle. Aber schon vorher sind auch gewalttätige Angriffe gegen Juden immer häufiger auf der Tagesordnung gewesen. Doch wir werden uns nicht vertreiben lassen.

Frage: Hat Sie der mörderische Angriff in Halle überrascht?

Kramer: Überrascht ja, weil niemand – außer dem Täter – wusste, wann und wo er konkret zuschlagen würde. Vor allem die Brutalität der Tatausführung ist schockierend. Grundsätzlich ist die Tat aber nichts Überraschendes. Der Modus Operandi ist nach den Anschlägen von Anders Breivik in Oslo, Brenton Tarrant in Christchurch und Patrick Crusius in El Paso, um nur einige Angriffe zu nennen, nicht neu. Wir haben davor gewarnt, dass es jederzeit auch in Deutschland passieren kann.

Frage: Der Täter Stephan B. hat Teile seiner Waffen offenbar mit einem 3-D-Drucker hergestellt. Und er übertrug mit einer Helmkamera seine Tat live ins Internet. Erleben wir in Deutschland gerade eine Modernisierung des rechtsextremistischen Terrors?

Kramer: Rechtsextremer Terror existiert seit den sechziger Jahren in Deutschland. Einige Behördenvertreter haben die Gefahr in den vergangenen Jahren allerdings teilweise anders eingeschätzt und leider heruntergespielt. Seit einigen Monaten sind wir da aber auf gleicher Höhe in der Bewertung. Der heutige Terrorismus wäre ohne das Internet und seine globale Vernetzung nicht denkbar. Das gilt für die Rekrutierung, die Durchführung der Anschläge sowie die gegenseitige Motivation und Reflektion der Täter. Insofern geht der rechtsextremistische Terror nicht nur mit der Zeit, sondern ist mit der Beschleunigung von Hass im Internet auch ein Ergebnis unserer Zeit.

Frage: B. bewegte sich im Internet offenbar auch in der Gamer-Szene. Was macht sie für Rechtsextremisten attraktiv?

Kramer: Die Gamer-Szene, das gilt natürlich nur für bestimmte Bereiche der Szene, stellt eine Plattform, ein Medium im Internet für Rechtsextremisten dar, um sich zu vernetzen. Und um sich gegenseitig in ihrem Hass zu bestärken, zu messen und zu motivieren. Alles vom Sofa zu Hause aus. Eine wichtige Rolle nehmen "Shooter-Spiele" ein. Hier entsteht für den entsprechenden Personenkreis, durch die Mischung von Hass, Gewalt, Maskulinität und Sexualität, ein Treibhaus zur Befriedigung und weiteren Radikalisierung

Frage:Verfassungsschutz und Polizei kannten B. nicht. Wie kann es passieren, dass die Sicherheitsbehörden eine derart gefährliche Figur nicht im Blick haben?

Kramer: Das grenzenlose und globale Internet und seine Vernetzungen lassen sich nicht allumfassend überwachen. Selbst wenn uns Programme auf der Suche nach Schlüsselbegriffen unterstützen, müssen Menschen die Erkenntnisse noch analog bewerten und versuchen, die Urheber zu identifizieren. Hinzu kommt das Problem der Kryptierung von extremistischen Chatrooms und Plattformen. Erfolgversprechender bei der Identifizierung gefährlicher Persönlichkeiten ist da meiner Ansicht nach ein aufmerksames soziales Umfeld. Sicherheit herzustellen ist nicht allein Aufgabe und Bringschuld der Behörden, sondern muss im Zusammenspiel von Gesellschaft und Sicherheitsbehörden verstanden werden. Außerdem wollen wir keinen Überwachungsstaat.

Frage: Auch zum gewalttätigen Neonazi Stephan E., dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, hatte der Verfassungsschutz keine aktuellen Erkenntnisse. Hat der Verbund der Verfassungsschutzbehörden nicht genug aus dem NSU-Schock gelernt?

Kramer: Die Ermittlungen laufen noch und deswegen sollte man sich mit vorschnellen Bewertungen und Vorwürfen im Fall Lübke besser zurückhalten. Wir haben aus dem NSU sehr wohl gelernt und wir lernen im Verbund jeden Tag dazu. Wir machen auch Fehler und eine offene Fehlerkultur gehört heute in vielen Ämtern zum Arbeitsstil. Richtig ist, dass wir im Verfassungsschutz gerade im Cyberbereich und bei der Überwachung von moderner Telekommunikation Anpassungsbedarf haben. Der Verfassungsschutz braucht auch Instrumente wie die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung. Den Bedarf haben wir formuliert und an die Politik und den Gesetzgeber herangetragen. Dort muss jetzt entschieden werden, mit welchen Werkzeugen wir unseren Auftrag erledigen sollen. Leider verläuft die Debatte in der Politik eher schleppend.

Frage: Mehr als die Hälfte der rechtsextremen Szene, über 12.000 Personen, gilt als gewaltorientiert. Wie erklären Sie sich, dass die Militanz in der rechtsextremen Szene seit Jahren zunimmt?

Kramer: Wir nehmen seit Jahren eine stetig wachsende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in allen extremistischen Phänomenbereichen wahr. Gewalt wird zunehmend als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung akzeptiert. Das hängt sicherlich auch mit einer gewissen Grundaggressivität und Enthemmung im allgemeinen politischen Diskurs zusammen. Da spielen Angst, Ohnmachtsgefühle und Überforderung eine Rolle. Und insbesondere die geistige Brandstiftung der "Neuen Rechten" ist auf der Straße angekommen.