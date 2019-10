Bei einer Rettungsaktion im Mittelmeer ist das Team des deutschen Schiffs Alan Kurdi nach eigenen Angaben massiv von libyschen Milizen bedroht worden. Demnach fuhren drei Patrouillenbote mit "hoher Geschwindigkeit" auf die Alan Kurdi zu und bedrängten sie, wie der Sprecher der Hilfsorganisation Sea Eye, Gordon Isler, mitteilte. Maskierte Männer hätten mit einem Maschinengewehr Warnschüsse in die Luft und ins Wasser abgegeben, sagte Isler weiter. Die "akute Bedrohungssituation" sei nun vorbei, alle Menschen, die in Seenot geraten waren, konnten sicher an Bord genommen werden.

"Sorge um das Leben unserer eigenen Besatzung"

"So etwas haben wir noch nie erlebt – weder mit der Alan Kurdi noch mit anderen Schiffen", sagte Isler. Die libyschen Schiffe hätten keine Bootskennung gehabt und mit ihrem Bordgeschütz gedroht. Sie hätten die Alan Kurdi eingekreist, so dass sie zeitweise nicht mehr manövrierfähig gewesen sei. In einer weiteren Erklärung später am Abend hieß es, der Kontakt zum Rettungsschiff sei für fast eine Stunde abgebrochen. "Bei der Informationslage hatten wir auch große Sorge um das Leben unserer eigenen Besatzung", erklärte Missionsleiter Jan Ribbeck. Die Besatzung habe professionell und besonnen reagiert.

🔴 Unsere Crew und 90 Überlebende sind außer Gefahr. Kapitänin Bärbel Beuse sagte mir: "Ich war mir nicht sicher, dass es alle schaffen. Die Schüsse der Libyer machten uns allen große Angst". Das medizinische Team fürchtet um das Leben eines ungeborenen Kindes. pic.twitter.com/RaVOvjmkyM — Gorden Isler 🇪🇺 (@gorden_isler) October 26, 2019

Zuvor sei ein Schlauchboot mit etwa 90 Menschen an Bord vor der libyschen Küste in Schwierigkeiten geraten, wie Isler sagte. In Panik sprangen einige Menschen demnach bereits ins Wasser. Letztlich habe die Alan Kurdi aber geschafft, die Migranten mit einem Hilfsboot zu retten und an Bord zu nehmen.



Nach der Bedrohung durch die Libyer nahm das Rettungsschiff Kurs auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Sea Eye betonte, die Alan Kurdi sei in der libyschen Such- und Rettungszone nicht in libyschen Territorialgewässern unterwegs gewesen, sondern habe sich in internationalen Gewässern befunden.

Die EU arbeitet mir der libysche Küstenwache zusammen. Sie unterstützt sie mit Training und Ausrüstung in dem Bemühen, Migrantinnen und Migranten auf dem Mittelmeer abzufangen und zurück in das Bürgerkriegsland zu bringen. Hilfsorganisationen kritisieren die Zusammenarbeit. Für die libysche Küstenwache arbeiten nicht nur ausgebildete Polizistinnen und Marineoffiziere, sondern auch Mitglieder von Milizen. NGOs berichten von einem oft gewaltsamen Vorgehen der libyschen Küstenwache.