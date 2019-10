Die Ursache des tödlichen Unfalls mit einem SUV auf der Berliner Invalidenstraße ist geklärt. "Die durchgehende Beschleunigung des Wagens auf 104 km/h soll auf einen Krampfanfall zurückzuführen sein", teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Beschuldigte regelmäßig Medikamente einnahm. Die Ermittlungen gegen den 42-jährigen Fahrer wegen fahrlässiger Tötung dauern an.



Derzeitiger Erkenntnisstand: kein technischer Defekt am Fahrzeug. Die durchgehende Beschleunigung des Wagens auf 104 km/h soll auf einen Krampfanfall zurückzuführen sein. Die StA geht davon aus, dass der Beschuldigte Medikamente regelmäßig einnahm. Die Ermittlungen dauern an. https://t.co/akiGNeLuXm — GenStA Berlin (@GStABerlin) October 16, 2019

Kurz zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg rbb unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, dass die Unfallursache geklärt sei und der Fahrer habe einen epileptischen Anfall erlitten. Ob es sich tatsächlich um einen epileptischen Anfall handelte, kommentierte die Staatsanwaltschaft in ihrem Tweet nicht.

Bei dem Unfall Anfang September war der Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 104 Stundenkilometern in der Innenstadt von Berlin in eine Menschengruppe gerast. Nach Anwohnerangaben überholte der SUV den stehenden Verkehr an der Ampel sehr schnell auf der Gegenfahrbahn und geriet auf den Gehweg. Vier Fußgänger starben, darunter ein dreijähriges Kind. Einen technischen Defekt hatte die Staatsanwaltschaft schon vor einigen Wochen ausgeschlossen.

Bereits eine Woche nach dem Unfall hatten die Deutsche Presse-Agentur, der Tagesspiegel und die Berliner Morgenpost unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, dass der 42-Jährige kurz vor dem Unfall ein Medikament genommen und einen epileptischen Anfall gehabt habe. Dies habe seine Mutter, die als Beifahrerin im Auto saß, bei der Vernehmung gesagt.



Der Unfall hat eine Diskussion um SUV in Innenstädten ausgelöst. Sportgeländewagen sind bei Autokäufern in Deutschland beliebt. Politikerinnen und Politiker schlugen Zulassungsbegrenzungen in Innenstädten oder höhere Kfz-Steuern für SUV vor. Unfallforscher und Verkehrsexperten zufolge haben jedoch Geschwindigkeit und Art des Zusammenstoßes mehr Einfluss auf die Schwere eines Unfalls als das Gewicht eines Autos.