Ein in Deutschland lebender syrischer Kurde hat sich vor dem Gebäude des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Genf in Brand gesteckt. Der 31-Jährige sei schwer verletzt worden, sagte der Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil. Er sei mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer nach Lausanne gebracht worden.

Das UNHCR zeigte sich tief betroffen. "Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie", sagte Sprecher Andrej Mahecic. Der Mann hat sich laut UNHCR um 07.40 Uhr vor dem Gebäude mit Benzin übergossen und angesteckt. Mahecic sagte, er habe dann versucht, in das Gebäude zu gelangen. Die Sicherheitskräfte seien ihm sofort zu Hilfe geeilt und hätten die Flammen innerhalb kürzester Zeit gelöscht. "Sie haben ihm das Leben gerettet", sagte Mahecic. Das Gebäude sei bereits offen gewesen, Mitarbeiter hätten dort schon gearbeitet.

Dass er in Deutschland wohne, sei aus den Dokumenten hervorgegangen, die er bei sich führte. Wo in Deutschland der Mann wohnhaft war, konnte der Sprecher nicht sagen. Nach Angaben einer Sprecherin des UNHCR waren die Notdienste schnell zur Stelle.