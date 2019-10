39 Tote in Container in Großbritannien entdeckt – Seite 1

In einem Lastwagen-Container sind in der britischen Stadt Grays 39 Leichen gefunden worden. Das teilte die örtliche Polizei mit. Laut Guardian wurde ein 25-jähriger Nordire festgenommen. Grays liegt in der Kommune Thurrock in Essex an der Themse östlich von London. In Thurrock befindet sich ein großer neuer Containerterminal.



Das Fahrzeug stammt laut Polizei vermutlich aus Bulgarien und sei gegen ein Uhr morgens in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, teilte die Polizei in Essex am Mittwoch mit. Die Menschen seien noch vor Ort für tot erklärt worden. Ihre Identitäten sind noch unklar. Es soll sich um 38 Erwachsene und einen Teenager handeln, berichtet die Lokalzeitung Thurrock Gazette.

Die Behörden leiteten eine Mordermittlung ein. "Das ist ein tragischer Vorfall, bei dem eine große Zahl an Menschen ihr Leben verloren hat. Unsere Ermittlungen dauern an, um zu klären, was passiert ist", sagte der Hauptkommissar Andrew Mariner laut Thurrock Gazette.

Die Polizei kläre nun die Identitäten der Opfer. Der Kommissar deutete jedoch aus nicht näher genannten Gründen an, dass die Prüfung ein "langwieriger Prozess" werden könnte. Der Laster sei ersten Erkenntnissen zufolge am vergangenen Samstag über den Hafen im walisischen Holyhead eingereist, im Nordwesten Großbritanniens.