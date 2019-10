Eine Vorlesung von AfD-Mitbegründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke an der Universität Hamburg ist erneut gestört worden. Etwa zehn bis 15 linke Demonstranten drangen in den Saal ein und skandierten Slogans wie "Kein Recht auf Nazipropaganda".



Lucke beendete die Vorlesung, verließ den Saal und fuhr mit einem Auto davon.



Nach Angaben eines FAZ-Reporters gab es am Hörsaal eine Einlasskontrolle, bei der nur angemeldete Studierende durchkamen.



Vor einer Woche : Bernd Lucke in neuer Funktion © Markus Scholz/​dpa Bernd Lucke : Keine Alternative für den Hörsaal

Bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität vor einer Woche war Lucke als "Nazischwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden. An dem Protest beteiligt waren auch Angehörige der Antifa. Er hatte den Protest zunächst abgewartet und versucht, mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen.



Lucke hat die AfD mitgegründet. Er führte sie bis 2015, bis er auf einem Parteitag abgewählt wurde. Er trat aus und gründete die Partei Alfa, die er aus namensrechtlichen Gründen später in Liberal-Konservative-Reformer umbenannte. Auch diese Partei war von internen Zerwürfnissen geplagt. Bis zum Mai war Lucke Abgeordneter im Europäischen Parlament. Das Mandat hatte er noch über die AfD erhalten. Danach wechselte er wieder in die Lehre.