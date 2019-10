Migrantinnen und Migranten aus afrikanischen Ländern, die nach Europa kommen, sind einer Studie zufolge häufig formal besser gebildet als die Menschen in ihren Heimatländern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des UN-Entwicklungsprogramms UNDP, die in New York veröffentlicht wurde und über die der Spiegel vorab berichtete. In einer aufwendigen Befragung hatten die Autorinnen und Autoren gut 3.000 Personen aus 43 Ländern befragt.

Das Besondere an der Untersuchung: Im Fokus stehen nicht diejenigen, die vor einem Krieg oder wegen politischer Verfolgung fliehen, sondern die Menschen, die ein besseres Leben in Europa suchen und daher eine illegale Einreise mit allen Risiken in Kauf nehmen.

Die Studie mit dem Titel Scaling Fences (Zäune erklimmen) stellt dabei fest: Zwar ist die Motivation für den Schritt in die Migration oft Armut, Perspektivlosigkeit oder eine unsichere Zukunft in ihren Heimatländern – aber es sind anscheinend nicht die Ärmsten und auch nicht diejenigen, die am geringsten gebildet sind, die als Migrantinnen oder Migranten nach Europa kommen. 58 Prozent der Befragten in der Untersuchung hatten zuvor einen Job oder gingen noch zur Schule. Dabei waren die Befragten durchschnittlich mindestens drei Jahre länger ausgebildet als Gleichaltrige in ihren Heimatländern. Außerdem verfügten die Migrantinnen und Migranten über ein höheres Einkommen als der Landesdurchschnitt.



Eine Mehrheit der Migrantinnen und Migranten hätten in ihrem Herkunftsland "konkurrenzfähige" Gehälter bekommen, heißt es in der Studie. Trotzdem hätten die Menschen das Gefühl gehabt, nicht angemessen bezahlt zu werden.



Um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, muss man erwähnen, dass das durchschnittliche Einkommen in den Herkunftsländern laut UNDP bei rund 160 US-Dollar lag, das der Auswanderinnen und Auswanderer im Schnitt bei 260 US-Dollar. So sagte die Mehrheit der Befragten: Ihr Einkommen im Heimatland habe nicht zum Leben gereicht.



Reise war für viele noch gefährlicher als angenommen

Illusionen über die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer oder durch die Sahara hatten sich die Menschen nicht gemacht. Sie waren also keineswegs naiv auf die Reise gegangen, sondern – im Gegenteil – meist sehr gut informiert. Sowohl was die Kosten und Gefahren angeht als auch was ihre Chancen betrifft, trotz der illegalen Einreise Fuß zu fassen in Europa, obwohl die europäischen Gesetze in der Regel keine Einwanderung für sie vorsehen. Im Nachhinein betonte aber mehr als die Hälfte der Männer und zwei Drittel der Frauen, dass die Reise nach Europa noch gefährlicher war, als sie vorher erwartet hatten. Aber nur zwei Prozent der Befragten sagten, sie hätten die Reise nicht angetreten, wenn sie gewusst hätten, was auf sie zukommt.

Jedoch gab jede und jeder Vierte auch an, dass sie oder er bei einer besseren wirtschaftlichen Situation oder stabileren politischen Verhältnissen in ihrem Heimatland nicht nach Europa gekommen wären.

"Daraus lässt sich schließen, dass eine verstärkte Bildung den Horizont und die Ambitionen des Einzelnen erheblich erweitert hat", schlussfolgern die Autorinnen und Autoren. Der Bericht Scaling Fences hebe hervor, "dass Migration ein Widerhall des Entwicklungsfortschritts in ganz Afrika ist, auch wenn der Fortschritt ungleichmäßig verteilt ist und nicht schnell genug voranschreitet, um die Erwartungen der Menschen zu erfüllen", sagte UNDP-Chef Achim Steiner. Die Grenzen der Möglichkeiten und Chancen von Menschen ergäben sich als wichtige Gründe für die Migration.