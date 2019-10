In Berlin haben am Sonntagnachmittag mehrere Tausend Menschen gegen Antisemitismus und Rassismus demonstriert. Anlass war der rechtsextreme Anschlag in Halle; zur Demonstration hatte das Bündnis "Unteilbar" aufgerufen. "Unsere Gedanken sind bei allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, allen Betroffenen, Angehörigen der Opfer in und um den Imbiss und an den weiteren Anschlagszielen sowie bei allen, die sich längst nicht mehr sicher fühlen können", hieß es in einer Mitteilung. Die Tat sei auch ein "Angriff auf unsere Gesellschaft". Das Bündnis fordert eine "konsequente und lückenlose Aufklärung aller rechten Gewalttaten".



Nach einer Kundgebung am Bebelplatz und einer Schweigeminute zog der Protestzug in Richtung der Neuen Synagoge in Berlin-Mitte. Dort spielte der Pianist Igor Levit ein Stück von Johann Sebastian Bach.



Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden am Bebelplatz auf 6.000, die Veranstalter sprachen von 13.000 Demonstrierenden beim Protestzug. Angemeldet waren 10.000 Menschen. Unter den Demonstrierenden waren die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, Levi Salomon vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus sowie der Berliner Bischof Markus Dröge. Dröge erklärte vorab: "Der Verfassungsschutz und die Sicherheitskräfte müssen wesentlich konsequenter gegen rechte Netzwerke und rechtspopulistische Funktionäre vorgehen, die erwiesenermaßen verfassungsfeindliche Thesen verbreiten."

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer griff die AfD als "politischen Arm des Rechtsradikalismus" an. Rechtsradikalismus sei ein wirkliches Problem in Deutschland, sagte sie auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) machte die AfD für den Angriff von Halle mit verantwortlich. Die AfD wies eine Mitverantwortung an politischen Gewalttaten stets zurück.



Bereits in den vergangenen Tagen waren mehrere tausend Menschen in verschiedenen deutschen Städten gegen Rechts auf die Straße gegangen. In Halle hatten sich am Freitagabend etwa 2.000 Menschen vor der Synagoge versammelt, um der Opfer zu gedenken und den Shabbat-Gottesdienst symbolisch zu schützen.



In Halle hatte am Mittwoch ein schwerbewaffneter Rechtsextremist versucht, in die Synagoge einzudringen. Nachdem der Versuch scheiterte, richtete er seine Waffe gegen Passanten und schoss auf einen Döner-Imbiss. Dabei tötete er zwei Menschen. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Bundesregierung und der ermittelnde Generalbundesanwalt betrachten die Tat als "rechtsextremistischen Terroranschlag". Der mutmaßliche Täter hatte sich in einem Video von der Tat selbst antisemitisch geäußert und vor dem Bundesgerichtshofs antisemitische und rechtsextremistische Motive bestätigt.