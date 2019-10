Im westafrikanischen Burkina Faso sind bei einem Attentat auf eine Moschee mindestens 15 Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten, hieß es aus Sicherheitskreisen. Der Angriff ereignete sich demnach am Freitagabend in der Stadt Salmossi. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf Behördenvertreter beruft, hätten bewaffnete Angreifer die Moschee in dem Dorf in der Grenzregion zu Mali während des Freitagsgebets betreten und das Feuer eröffnet.



Teile von Burkina Faso sowie den angrenzenden Ländern Mali und Niger gelten als Rückzugsorte für islamistische Extremisten. Etliche Gruppen sind in dieser Region aktiv, einige haben Al-Kaida oder der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ihre Treue geschworen. Bei Anschlägen islamistischer Gruppen sind in Burkina Faso nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP seit 2015 etwa 600 Menschen getötet worden. Die Angriffe gelten nicht nur Muslimen, sondern auch christlichen Kirchen oder Priestern.

Trotz der Gewalt durch Terroristen lehnen viele Einwohnerinnen und Einwohner die Präsenz ausländischer Truppen – insbesondere der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich – auf ihrem Gebiet ab. Auch am Samstag demonstrierten etwa tausend Menschen in der Hauptstadt Ouagadougou "gegen den Terrorismus und die Präsenz ausländischer Militärstützpunkte in Afrika". Der Terrorismus sei "ein idealer Vorwand für die Einrichtung ausländischer Stützpunkte in unserem Land" geworden, hieß es von den Veranstaltern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dem Land und den Staaten der Regionalorganisation G5 Sahel bei ihrer dreitägigen Westafrika-Reise im Mai Unterstützung im Kampf gegen islamistischen Terrorismus zugesagt. Sie hatte auch Hilfe beim Kapazitätsausbau der Polizei und der Gendarmerie sowie finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. Für die schlechte Sicherheitslage in der Region hatte sie unter anderem die Situation in Libyen veranwortlich gemacht. Neben Burkina Faso gehören auch Mali, Niger, Mauretanien und Tschad zur G5-Gruppe.