Der frühere Sowjetdissident und Buchautor Wladimir Bukowski ist in seiner britischen Wahlheimat Cambridge gestorben. Das teilte seine Pressestelle mit. Demnach starb Bukowski im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand in der Folge einer längeren Krankheitsperiode.

Geboren am 30. Dezember 1942, gehört Bukowski neben Alexander Solschenizyn zu den bekanntesten Dissidenten der UdSSR. Mit seiner energischen Kritik an der Kommunistischen Führung in Moskau verärgerte er die Obrigkeit nachhaltig. Schließlich wurde er von den Behörden unter dem Vorwand der Geisteskrankheit zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen. Insgesamt verbrachte er zwölf Jahre in sowjetischen Gefängnissen und Nervenkliniken.

Die Erfahrungen, die er dort sammeln musste, schilderte Bukowski in mehreren Büchern, unter anderem in Opposition – eine neue Geisteskrankheit in der Sowjetunion? (1971) und später in Wind vor dem Eisgang (1985), mit denen er auch international bekannt wurde. Der Druck der Weltöffentlichkeit sorgte dann auch dafür, dass Bukowski Ende 1976 gegen den von der chilenischen Militärjunta unter Augusto Pinochet verhafteten Kommunisten Luis Corvalán ausgetauscht wurde.

Putin-Kritiker und Europa-Zweifler

Bukowski ließ sich danach in Großbritannien nieder und blieb auch nach dem Ende der Sowjetunion seiner früheren Heimat gegenüber kritisch eingestellt. 1996 veröffentlichte er etwa Abrechnung mit Moskau. Das sowjetische Unrechtsregime und die Schuld des Westens. Zuletzt beklagte Bukowski eine Rückkehr der Angst in Russland, für die er vor allem Präsident Wladimir Putin verantwortlich machte.

2008 wollte er bei der Präsidentenwahl in Russland kandidieren. Weil er einen britischen Pass hatte und im Ausland lebte, verwehrte ihm die Wahlkommission jedoch die Zulassung.

Seine Kritiker hielten Bukowski für einen Querulanten, der mit keinem heutigen Gesellschaftssystem zufrieden sei – weshalb ihm auch im Westen, im Gegensatz zu Solschenizyn, die einhellige Zustimmung verwehrt blieb. Gewarnt hatte Bukowski dort etwa vor einem neuen Superstaat Europa, der aus seiner Sicht mit seiner überbordenden Bürokratie schon jetzt Züge der Sowjetunion trage.