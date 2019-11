Bei einem Autobombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das afghanische Innenministerium mit. Die Autobombe detonierte demnach in der Nähe des Innenministeriums. Zunächst beanspruchte niemand den Anschlag als eigene Tat.

Die Explosion ereignete sich am frühen Morgen (Ortszeit) in einer Straße an der Rückseite des Innenministeriums und unweit des Flughafens. Bilder in sozialen Medien zeigten eine aufsteigende große, weiße Rauchwolke und mehrere zerstörte Autos. Aus Ministeriumskreisen hieß es, ein Selbstmordattentäter habe sich in dem Auto in die Luft gesprengt. Ziel sei offenbar ein Konvoi aus Regierungsfahrzeugen gewesen. Bei allen Todesopfern handelt es sich nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums um Zivilisten. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen.

Erst am Dienstag hatte der afghanische Präsident Aschraf Ghani angekündigt, drei hochrangige Mitglieder der radikalislamischen Taliban unter Bedingungen freilassen zu wollen. Im Gegenzug sollten die Taliban zwei im Jahr 2016 entführte Professoren der American University of Afghanistan in Kabul freilassen. Der US-Bürger Kevin King und der Australier Timothy Weeks waren im August 2016 im Zentrum Kabuls von bewaffneten Männern in Militäruniform entführt worden. Laut einem Bericht der New York Times hatten die Taliban dem Gefangenenaustausch zugestimmt.



Ghani hatte zudem die Hoffnung geäußert, damit den Weg für persönliche und direkte Gespräche mit den Taliban zu ebnen und den Weg für Friedensverhandlungen frei zu machen. Bisher weigern sich die Taliban, direkte Friedensgespräche mit der Regierung aufzunehmen, die sie als Marionette des Westens ansehen. Der geplante Austausch war von Analysten als ein Signal der Entschärfung der Gewalt in Afghanistan betrachtet worden.



Mehr als 250 Menschen bei Anschlägen in diesem Jahr getötet

In Afghanistan kommt es immer wieder zu Entführungen und Anschlägen. Der jüngste Angriff ist bereits der 21. größere Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Dabei sind bisher mindestens 250 Menschen getötet und mehr als 1.100 verletzt worden. Zuletzt waren Mitte September bei einer Explosion bei einem Kontrollposten vor einer Einrichtung des Verteidigungsministeriums mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Auch in anderen Teilen des Landes werden immer wieder Attentate verübt. Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar waren im Oktober mindestens 62 Menschen getötet und mindestens 36 weitere verwundet worden.



Die Taliban hat sich in der Vergangenheit zu Angriffen bekannt, ebenso wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Laut einem im Oktober veröffentlichten UN-Bericht sind zwischen Juli und September dieses Jahres insgesamt mehr als 1.170 Menschen in Folge der Gewalt in Afghanistan ums Leben gekommen. Fast 3.140 seien verletzt worden. Dies entspricht einem Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die UNO machte vor allem die Taliban für die Gewalt verantwortlich.

Der Anstieg fiel zeitlich mit den fortschreitenden und schließlich gescheiterten Gesprächen der USA mit den Taliban über eine politische Beilegung des langjährigen Konflikts zusammen. Beobachtern zufolge wollten alle Konfliktseiten durch militärische Erfolge Druck am Verhandlungstisch aufbauen. Anfang September hatte US-Präsident Donald Trump die Gespräche dann überraschend abgebrochen.