Zwei Tage nach dem Erdbeben in Albanien ist die Zahl der Toten auf mindestens 46 gestiegen. Rettungskräfte hätten zehn weitere Leichen aus den Trümmern geborgen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Rund 50 Menschen seien bisher lebend geborgen worden, sagte ein Sprecher. Hunderte Nachbeben erschwerten den Helferinnen und Helfern die Suche nach Überlebenden.

Unterstützt wurden die Albanerinnen von Helfern aus anderen Ländern, die mit Spürhunden und speziellem Gerät die eingestürzten Gebäude absuchten. Aus Rumänien flogen zwei Militärmaschinen 52 Feuerwehrleute und zwölf Tonnen Hilfsgüter ein. Aus der Schweiz kamen 15 Expertinnen.

Es war zunehmend unwahrscheinlich, nach den Erdstößen der Stärke 6,4 vom Dienstag noch jemanden lebend unter den Trümmern zu finden. Mehr als 60 Verletzte lagen noch in Krankenhäusern, bei vier von ihnen war der Zustand ernst.

Hunderte Nachbeben erschüttern die Gegend

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bisher mehr als 2.000 Menschen verletzt. In der Hafenstadt Durrës konzentrierte sich die Suche am Nachmittag auf das eingestürzte Haus einer Großfamilie, in dem bislang fünf Leichen und ein Überlebender gefunden worden waren. Drei Menschen wurden dort laut Polizei noch vermisst.

Die Suche nach Opfern in der nahe gelegenen Stadt Thumane wurde am frühen Morgen eingestellt. Dort waren mutmaßlich keine Menschen mehr unter Gebäudetrümmern eingeschlossen. Zuvor waren über Nacht noch sechs Leichen entdeckt worden. Nach dem Beben gab es Hunderte Nachbeben. Ein Nachbeben der Stärke 4,9 erschütterte am Mittag die Gegend. Personen flohen in Panik auf die Straßen. Mindestens ein Gebäude wurde durch das Nachbeben noch mehr beschädigt.

Viele der Menschen, die durch das Erdbeben am Dienstag in Thumane obdachlos geworden waren, verbrachten die zweite Nacht in Zelten. Sie weigerten sich, in Hotels an der Küste zu ziehen, in denen sie erst einmal Unterschlupf finden sollten. Die albanische Regierung versprach, im kommenden Jahr neue Häuser für sie zur Verfügung zu stellen.