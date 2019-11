Ein Gericht hat die Kündigung des früheren Vizedirektors der Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin für rechtmäßig erklärt. Das Berliner Arbeitsgericht begründete seine Entscheidung damit, dass sich der ehemalige stellvertretende Gedenkstättenleiter in vielen Situationen mit Mitarbeiterinnen nicht angemessen verhalten habe, weil er dienstliche Gespräche in einem privaten Rahmen geführt habe.

Es habe sich insgesamt um etwa ein Dutzend inadäquate Situationen mit Frauen gehandelt, bei denen es ein klares Missverhältnis zwischen der privaten Atmosphäre und dem Machtgefälle gegeben habe, sagte der Richter. Die Frauen hätten diese Gespräche nur schwer abbrechen und den Situationen kaum entfliehen können. Das sei die Schuld des Vorgesetzten und für eine Kündigung ausreichend.

Über die von mehreren Frauen erhobenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung urteilte das Arbeitsgericht aber ausdrücklich nicht. "Dieser Kündigungsgrund hat mit sexueller Belästigung nichts zu tun", sagte der Richter. Gegen die Entscheidung kann Berufung beim Landesarbeitsgericht eingelegt werden.

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Sieben ehemalige Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte hatten dem Vizedirektor Helmuth F. im vergangenen Jahr vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Sie hatten sich an Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gewandt und über "eine erschreckende Regelhaftigkeit übergriffiger Verhaltensmuster" bis hin zu sexueller Belästigung berichtet. Die Frauen sollen von 2011 bis 2018 als wissenschaftliche Volontärinnen, Freiwillige im Sozialen Jahr und Praktikantinnen in der Gedenkstätte gearbeitet haben.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die Gedenkstätten-Stiftung F. gekündigt. Der Vizedirektor hatte zwar anschließend über seinen Anwalt Fehlverhalten eingeräumt. Dieses habe er aber nach einem Gespräch mit dem Direktor der Gedenkstätte abgestellt. Gegen seine Entlassung hatte F. Klage eingereicht.



Der damalige Leiter der Gedenkstätte, der Historiker Hubertus Knabe, hatte die möglichen Übergriffe verurteilt. Im Zuge der internenen Ermittlungen war allerdings auch Knabe entlassen worden. Der Stiftungsrat hatte ihm das Vertrauen abgesprochen, "den dringend notwendigen Kulturwandel in der Stiftung einzuleiten". Ein Gutachten einer Anwältin für die Senatskulturverwaltung hatte neben Frauenhofer auch Knabe belastet und von Führungsversagen und aktivem Wegschauen gesprochen.

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen befindet sich im früheren Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit (Stasi) der DDR, das diese von 1951 bis 1989 betrieb. In der Anstalt waren insbesondere politische Gefangene inhaftiert. Viele wurden körperlich und seelisch gefoltert.