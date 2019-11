In Burkina Faso sind bei einem Anschlag auf einen Fahrzeugkonvoi mindestens 37 Zivilisten getötet worden. Mindestens 60 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Region.



In dem Konvoi befanden sich Mitarbeiter des kanadischen Minenkonzerns Semafo sowie Unternehmer und Lieferanten. Sie waren in fünf Bussen auf dem Weg zu der Goldmine Boungou in der Provinz Tapoa im Osten des westafrikanischen Staats. Sie wurden von Soldaten begleitet.



Behördenangaben zufolge griff eine bewaffnete Gruppe den Konvoi an. Ein Militärfahrzeug an der Spitze des Konvois fuhr auf einen Sprengsatz. Zwei Fahrzeuge mit Arbeitern seien daraufhin beschossen worden. Wer für den Angriff verantwortlich ist, blieb zunächst offen. Das Militär durchkämme die Region nach den Tätern.



Das in Montreal heimische Bergbauunternehmen Semafo bestätigte den Überfall, ohne die Anzahl der Opfer zu beziffern. "Boungou bleibt gesichert und die Arbeit ist nicht betroffen", hieß es in der Mitteilung. Semafo unterstütze die Sicherheitskräfte Burkina Fasos.



Seit 2015 wird Burkina Faso wie die Nachbarländer Mali und Niger von Gewalt erschüttert. Islamistische Milizen begannen seither, das Land zu infiltrieren. Rund 700 Menschen kamen bereits ums Leben. Etwa 500.000 Menschen flohen nach UN-Angaben vor der Gewalt.