In Malta ist ein Geschäftsmann im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia festgenommen worden. Das teilten die örtlichen Behörden. Er sei gefasst worden, als er mit seiner Luxusjacht die Insel verlassen wollte, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeikreise und die Times of Malta.



Am Vortag hatten Behörden mitgeteilt, ein im Zusammenhang mit Geldwäsche verhafteter Mann habe ausgesagt, er verfüge über Informationen, die zur Identifizierung der Verantwortlichen in dem Mordfall führen könnten. Ministerpräsident Joseph Muscat stellte dem Mann eine Begnadigung in Aussicht, sollte der Auftraggeber in dem Fall gefasst werden.



Caruana Galizia hatte als Journalistin regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Vetternwirtschaft und Geschäfte wie Ölschmuggel in Malta berichtet. In manche Skandale waren auch Mitglieder der Regierung verwickelt. Vorwürfe gab es auch gegen den Regierungschef selbst und seine Familie.

Am 16. Oktober 2017 war Caruana Galizia nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Drei Männer, die den Anschlag auf die Journalistin ausgeführt haben sollen, sind wegen des Mordes inhaftiert. Jedoch war bislang immer unklar, wer den Auftrag gegeben hatte.