Ermittler in Malta gehen im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia neuen Hinweisen nach. Ein im Zusammenhang mit Geldwäsche verhafteter Mann habe ausgesagt, er verfüge über Informationen, die zur Identifizierung der Verantwortlichen führen könnten, teilten die Behörden mit. Er sei vergangene Woche bei einer Razzia gegen Geldwäsche verhaftet worden und stehe nun unter Polizeischutz.

Konkreter wurden die Behörden nicht. Einem Bericht der Times of Malta zufolge gehen die Behörden davon aus, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Mittelsmann handelt. Er stehe im Verdacht, den Auftraggeber mit den mutmaßlichen Mördern in Verbindung gebracht zu haben.



Ministerpräsident Joseph Muscat teilte mit, er habe dem Verdächtigen brieflich eine Begnadigung in Aussicht gestellt, sollte der Auftraggeber in dem Fall gefasst werden.



Die regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie hatte unter anderem über Korruption und zu den Panama Papers recherchiert.



Drei Männer wurden in Zusammenhang mit der Tat festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer die Tat in Auftrag gab, ist bis heute unklar.