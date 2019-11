Die Friedensmission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) hat die Verantwortung für den Tod eines Demonstranten bei einem Protest in Beni im Osten des Landes übernommen. Nach den vorliegenden Informationen seien "die Blauhelme für den Tod dieses jungen Mannes verantwortlich", sagte ein Monusco-Sprecher. Die Monusco leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein.

Bei den Auseinandersetzungen in Beni standen sich laut Bericht eines Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP rund hundert Demonstrierende und Blauhelmsoldaten aus Malawi gegenüber. Monusco-Chefin Leila Zerrougui sagte, der junge Mann sei tödlich getroffen worden, "als er einen Molotowcocktail werfen wollte". Welcher UN-Soldat auf den Demonstranten schoss, konnte die Monusco zunächst nicht feststellen.

In Beni, Butembo und Goma gab es in den vergangenen Tagen mehrfach Demonstrationen gegen die Monusco, der mangelnder Schutz der Zivilbevölkerung vor Milizen vorgeworfen wird. Am Mittwoch wurden bei einer Attacke der islamistischen Miliz "Alliierte Demokratische Kräfte" (ADF) in der Gemeinde Oicha laut UN-Angaben 13 Menschen getötet. Der Chef des Verwaltungsbezirks Beni, Donat Kibwana, sprach von 14 Toten.



Die Monusco steht wegen geringer Effizienz in der Kritik

Nach einem Angriff am Wochenende – den die Armee ebenfalls den ADF zurechnet – haben am Montag Hunderte Menschen den Stützpunkt der Friedensmission in Beni gestürmt. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor. Laut Militärangaben wurden vier Menschen getötet. Für Dienstag bestätigte die Monusco zwei Todesfälle, einen in Beni und einen in Butembo.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo existieren bis zu 160 verschiedene Rebellengruppen. Unter ihnen sind auch Islamisten, wie etwa die aus dem benachbarten Uganda vorstoßenden ADF. Nach Schätzungen von Amnesty International wurden allein in Beni in den vergangenen fünf Jahren mindestens 2.000 Menschen von Rebellen getötet.

Die Monusco-Friedenstruppe steht wegen ihrer hohen Kosten und geringen Effizienz in der Kritik. In einer Untersuchung von 2018 warfen UN-Ermittler der seit 1999 in der Demokratischen Republik Kongo stationierten Blauhelmmission Führungsprobleme und Mängel in der Ausbildung vor.