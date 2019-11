Im Zusammenhang mit dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen in der britischen Grafschaft Essex hat es drei weitere Festnahmen gegeben – zwei davon in der vietnamesischen Provinz Ha Tinh, wo zehn Familien Angehörige als vermisst gemeldet hatten. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Festgenommenen seit Jahren am Menschenschmuggel in der Region beteiligt gewesen sein.

Nach Angaben des Vizechefs der Provinzpolizei sollen die Verdächtigen in Vietnam direkt in den Fall verwickelt sein. Menschen hätten dafür bezahlt, dass Schmuggler sie nach England bringen, teilte der Ermittler mit. Es wird befürchtet, dass sie unter den Containertoten sind.



Auslieferungsantrag gegen 23-Jährigen

Auch in Irland nahmen die Behörden einen Mann fest. Einem 23-Jährigen, der zuvor per europäischem Haftbefehl gesucht worden war, werden Totschlag in 39 Fällen sowie Menschenhandel und Einwanderungsvergehen vorgeworfen. Die britische Polizei will, dass der Mann ins Vereinigte Königreich ausgeliefert wird. Ein entsprechendes Verfahren gegen den ursprünglich aus Nordirland stammenden Verdächtigen sei bereits eingeleitet worden, hieß es.



Am 23. Oktober waren die Leichen der 31 Männer und acht Frauen in einem Industriegebiet östlich von London in einem Lkw-Kühlcontainer entdeckt worden. Der aus Nordirland stammende Lkw-Fahrer wurde festgenommen, gegen ihn wurde Anklage wegen Totschlags, Verschwörung zum Menschenhandel und Geldwäsche erhoben.

Zunächst hieß es, bei den Opfern handele es sich um Chinesen. Daran gibt es aber inzwischen erhebliche Zweifel: Vietnamesische Familien hatten vom Schicksal ihrer Angehörigen berichtet und vermuteten sie unter den Toten von Essex. Nun arbeiten die britischen Behörden mit denen in Vietnam zusammen – vor allem, um die Menschen aus dem Lastwagen identifizieren zu können.

Polizei sucht zwei Brüder

Ermittler gehen von einem langwierigen Prozedere aus. Schleuser hätten ihren Klienten die Pässe abgenommen und ihnen bei der Ankunft neue Dokumente – offenbar aus China – gegeben, hieß es. Hinzu komme, dass Verwandte der Opfer selbst illegal in Großbritannien leben und Angst haben, sich bei der Polizei zu melden. Der zuständige hochrangige Beamte hat deshalb den Betroffenen zugesichert, seine Behörde werde niemanden verfolgen, der sich in dem Fall an die Polizei wendet.

Weitere Informationen erhofft sich die Polizei von zwei Brüdern, die in der nordirischen Stadt Armagh ein Transportunternehmen betreiben. Sie werden wegen Totschlags und Menschenhandels gesucht und wurden nun von den Ermittlern aufgefordert, sich zu stellen. "Wir brauchen Sie, um diese Untersuchung zu unterstützen", sagte Chefinspektor Daniel Stoten von der Polizei der Grafschaft Essex an die Männer gerichtet. Die Polizei habe mit dem älteren Bruder telefoniert. Nähere Angaben zu dem Gespräch machte Stoten nicht. Es sei aber unerlässlich, die 40 und 34 Jahre alten Männer persönlich zu verhören.

Drei Verdächtige kamen hingegen gegen Kaution wieder frei. Unter ihnen waren ein 46-jähriger Nordire sowie eine 38-jährige Frau und ihr Ehemann. Das Paar war wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Verschwörung zum Menschenhandel in Gewahrsam genommen worden, wies die Vorwürfe aber zurück. Die 38-Jährige soll Besitzerin des Lkw gewesen sein.