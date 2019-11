Ein Kleintransporter mit mehr als 50 Migranten an Bord hat von Marokko aus die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta durchbrochen. Der weiße Transporter sei "mit vollem Tempo" auf den Grenzübergang zugerast und in ein Tor "gekracht", teilte ein Sprecher der spanischen Polizei mit. Vier Migranten wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.



Im dem Fahrzeug befanden sich neben Männern und Frauen auch zwei Minderjährige. Der marokkanische Fahrer wurde festgenommen, wie die Zeitung El Faro de Ceuta berichtete. Dem Bericht zufolge gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle an der Grenze. Jedoch habe es sich bislang um kleinere Fahrzeuge mit wenigen Insassen gehandelt.

Die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla sind die einzigen Gebiete in der EU mit Landgrenzen zum afrikanischen Kontinent. Laut dem spanischen Innenministerium sind seit Anfang des Jahres 5.216 Migranten über den Landweg nach Ceuta und Melilla gelangt. Das sind 12,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Beide Exklaven sind stark gesichert. Bei Versuchen von Migranten über den Grenzzaun zu gelangen, gibt es immer wieder Verletzte.